昨日，老城古城片区第二批进驻商户签约。

昨日，老城古城片区第二批进驻商户签约。

市委常委、常务副市长张玉杰参加活动并讲话。他指出，近年，我市全面实施文旅文创融合战略，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅发展理念，引进沉浸演绎、剧本娱乐、高端民宿等新业态，着力建设“1＋3”高品质古都文化体验区。老城古城片区正在加快推进的洛邑古城一期续建、“一横三纵”城市肌理保护提升等重大文旅项目，将厚植城市文化底蕴，推动老城文旅产业高质量发展，为合作双方互利共赢持续赋能。要持续强化服务意识，全心全意为企业家服务，全力营造亲商、安商、富商的良好氛围，为打造古都文化标识作出更大贡献。

近期，老城古城片区招商工作稳步推进，截至目前已有20家企业签约进驻。此次签约引进的10个民宿、餐饮项目，投资总额为4000万元。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫）