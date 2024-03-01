把古树名木执法检查打造成人大监督工作标杆

近日，市人大常委会主任李保国带队深入多个县区，调研检查《洛阳市古树名木保护条例》(下称《条例》)贯彻执行情况。 近日，市人大常委会主任李保国带队深入多个县区，调研检查《洛阳市古树名木保护条例》(下称《条例》)贯彻执行情况。 李保国一行先后到宜阳县锦屏镇、柳泉镇，新安县铁门镇、石寺镇、青要山镇，伊川县彭婆镇、鸦岭镇，偃师区府店镇、缑氏镇，孟津区白鹤镇以及洛龙区关林等地，实地察看古树名木周边生态环境、保护标志设施，深入了解古树名木生存现状和养护情况，并召开专题会议，研究部署下步工作。 李保国指出，开展《条例》执法检查是贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的具体行动，是厚植洛阳绿色生态优势、推动经济社会高质量发展的现实需要。要坚持目标导向，积极探索人大监督规律，建立健全找准问题、整改到位、跟踪问效、持续监督的全过程闭环管理机制，切实把《条例》执法检查打造成人大监督工作的样板和标杆。要突出检查重点，紧扣责任落实、经费保障、树干树根保护、病虫害防治等关键性问题，建立检查内容清单、问题清单，推动执法检查具体化、精细化、实效化。要发挥专家作用，组建工作专班，深入查找制约保护的突出问题，提出科学合理的意见建议，提升古树名木保护成效。要加大宣传力度，坚持执法检查与普法宣传相统一，通过召开新闻发布会等集中宣传形式，引导全社会不断提升古树名木资源保护意识，形成全社会支持、参与的良好氛围。要持续跟进监督，针对执法检查发现的突出问题，综合运用专题询问、工作评议、“面对面”监督等方式，持续跟踪问效，以全过程监督管理守护“绿色文物”高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮）