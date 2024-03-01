“走进河科大——一睹龙门石窟风韵，共享牡丹国色天香”摄影展开幕

5月18日是国际博物馆日。当天，“走进河科大——一睹龙门石窟风韵，共享牡丹国色天香”摄影展在河南科技大学开幕。 5月18日是国际博物馆日。当天，“走进河科大——一睹龙门石窟风韵，共享牡丹国色天香”摄影展在河南科技大学开幕。 省政协原主席王全书，省人大常委会原副主任刘春良，省委统战部原副部长宋克耀，河南科技大学党委书记、校长王洪彬，河南科技大学副校长吴庆涛等参加开幕活动。 2024年国际博物馆日的主题为“博物馆致力于教育和研究”。此次活动依托河南科技大学这一平台载体，集合洛阳特色文化名片，进一步活跃校园师生文化生活，增强青年学子文化自信，激励他们积极传承弘扬中华优秀传统文化，努力成为堪当强国建设、民族复兴重任的可靠接班人。 “城市就是一座博物馆。”洛阳作为十三朝古都，历史文化遗产灿烂丰富。龙门石窟是世界文化遗产，集建筑、书法、绘画艺术于一体，融合哲学、美学、佛学、历史等元素，见证了东西方文明交汇碰撞，为“一带一路”对话、交流、融合提供了重要史料，而牡丹与洛阳的历史渊源由来已久，是洛阳重要的文化名片。此次摄影展以龙门石窟、洛阳牡丹为主题，分为“一睹龙门石窟风韵”和“共享牡丹国色天香”两部分，精选研究龙门石窟、洛阳牡丹的专家学者及摄影名家的200余幅优秀作品进行展出，用镜头语言记录龙门石窟、洛阳牡丹之美，展现洛阳深厚文化底蕴。 此次摄影展位于河南科技大学开元会议中心，展期为5月18日至8月18日。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）