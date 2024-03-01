洛阳北玻高端装备产业园办公大楼将嵌入华中地区最大建筑幕墙玻璃

落地玻璃并不鲜见，但您是否见过相当于6层楼高的超级落地玻璃？日前，在新安经开区，走进建设中的洛阳北玻高端装备产业园项目，钢构办公大楼前部中央，一个上下“零支撑”的挑高空间“虚位以待”。这里即将嵌入一批企业自研自产的“大家伙”——19块超大镀膜幕墙玻璃，其中单块最大高度18.3米。

“虚位以待”的办公大楼挑高空间（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 摄）

落地玻璃并不鲜见，但您是否见过相当于6层楼高的超级落地玻璃？

日前，在新安经开区，走进建设中的洛阳北玻高端装备产业园项目，钢构办公大楼前部中央，一个上下“零支撑”的挑高空间“虚位以待”。这里即将嵌入一批企业自研自产的“大家伙”——19块超大镀膜幕墙玻璃，其中单块最大高度18.3米。

“这将是华中地区最大的建筑幕墙玻璃。国内能生产此类玻璃的企业凤毛麟角。”项目相关负责人、洛阳北玻玻璃深加工事业部相关负责人李伟话语轻松，“但这对我们而言已是驾轻就熟。我们配套的超大幕墙玻璃，尺寸多次打破世界纪录。”

洛阳北玻，因其为苹果总部及全球近100个旗舰店供应超大幕墙玻璃而远近闻名。近年来，该企业玻璃深加工产品及设备业务遍及美、德、英、法等110余个国家和地区。眼前，以高端装备制造、国际贸易、科技创新为定位的高端装备产业园，不仅承担着生产研发的核心功能，还将成为展示企业创新实力的全球营销中心。

安装超大镀膜幕墙玻璃的办公大楼效果图

高18.3米的“超级玻璃”方案，应运而生。这批幕墙玻璃单块尺寸最大达3.0米×18.3米，厚度超80毫米，最大净重8.6吨，中间夹层嵌入高反射亮银色镀膜，实现单向透视功能，在保证内部隐私的同时，将使得办公大楼首层大堂及办公区在外观上产生上下一体、光滑如镜的极致视觉效果。

“自己的产业园，当然要用自己研发的世界顶级产品。未来，这里不仅是先进制造业的工厂，更是全球营销的‘橱窗’。”李伟说，“我们将用扑面而来的震撼，‘圈粉’来自世界各地的客商。”

今年以来，洛阳北玻持续在自主创新、市场应用上“开疆拓土”。配套亚洲最大的苹果旗舰店上海静安店，近16米的玻璃弧长打破企业自身保持的同类型玻璃尺寸纪录；应用在澳大利亚布里斯班新剧院的超高正反弯小半径玻璃，以最高分荣膺“北极星建筑奖至尊奖”……因为“高、精、准、美”的核心产品优势，在前不久举办的2024全国铝门窗幕墙行业年会上，洛阳北玻蝉联“建筑玻璃十大首选品牌”，成为中国先进工业制造的一张亮丽名片。

该高端装备产业园项目投产后，将成为企业的研发培育孵化中心、玻璃深加工自动化智能系统生产基地等，预计实现年产值20.5亿元。

“以高端装备产业园为新起点，我们将持续扎根洛阳、走向世界，续写‘一块玻璃撑起一片产业’的新传奇！”李伟语气坚定地说。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 江娟娟 巴萃）