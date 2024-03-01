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更加扎实地推动工作落实——三论不断开创洛阳“三农”工作新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.05.20 08:22

　　真抓才能攻坚克难，实干才能梦想成真。

　　着眼推动全市乡村振兴各项工作真正落到底、见实效，在不久前召开的市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会上，市委书记江凌强调要更加扎实推动工作落实，并提出牢固树立和践行正确政绩观，压紧压实责任、转变思维抓工作、坚决纠治形式主义等要求，昭示了一种务实作风和实干姿态。

　　“天下事，以实则治，以文则不治。”近三年来，从特色种植、牛羊养殖、民宿经济等特色产业风生水起，乡村产业越来越旺，到供排水一体化同农户改厕、改厨、改卫一体推进，乡村面貌越来越俏，再到乡里中心功能丰富、“三自”组织蓬勃涌现，乡村治理越来越好……洛阳之所以能在农业强、农村美、农民富的振兴路上大步向前，最根本就在于全市上下咬定“151”工作举措不放松，凝心聚力、奋发有为，推动“4+2”阶段性重点工作在河洛山乡落了地、生了根，开了花、结了果！

　　“乡村振兴工作同志们总体上是认真抓的，总体效果也是好的，但是从实际情况来看，作风不实甚至弄虚作假的情况依然存在，这要引起我们高度的警醒。”这次会议在最后特别强调更加扎实推动工作落实，不是例行议程，不是惯常操作，而是秉持问题导向，经有关部门以“四不两直”方式到各县区明察暗访提出的严肃要求，具有很强的针对性和指导性。

　　比如牢固树立和践行正确政绩观。经过持续努力，各县区在供排水一体化和乡里中心建设等具体工作上都取得了扎实成效，切实提升了乡亲们的生活品质。但也要看到，经实地核查，一些县区在两项民生工程建设上，无论是实际完成数量，还是建设运营质量，都与上报情况存在一定差距。这背后显然是“交差”意识在作祟，是政绩观出了偏差。这些工作是我们紧扣中央要求、立足洛阳实际作出的部署，正确的事就要认认真真做，如此才能真正造福老百姓。

　　比如压紧压实责任。如果说各县区一把手是乡村振兴的一线总指挥，那么乡镇(街道)党委主要负责同志就是一线施工员，主责主业就是推进乡村振兴。然而现实中，我们仍能看到部分基层领导干部在乡村振兴工作上找不到方向和感觉，缺乏思路和想法，看似忙忙碌碌，实则碌碌无为。究其原因，就在于没有把主要精力放在乡村振兴上。举凡乡村振兴颇有成效的，背后一定是县乡两级领导干部扛牢了责任、下足了功夫。

　　又如转变思维抓工作。干任何工作都需要科学的思维理念作指导，乡村振兴亦如此。面对群众参与乡村运营积极性不高、社会资本难投资等问题，汝阳创新运营联动机制，以“村集体、群众、市场主体共同出资，不设资金池、即时分账”模式凝聚起了运营合力。思维一转天地宽。振兴路上困难重重，越是艰难险阻，越要开拓创新，需要我们用改革思维抓发展、用市场思维抓产业、用共治思维抓治理，全面激发农业农村发展活力。

　　再如坚决纠治形式主义。特色种植倡导适度规模经营，具体种多少亩才叫适度？分级分类推动乡村创建，具体应该怎么分级分类、奖补资金、发动群众？乡里中心究竟怎么建设和运营，才能受群众欢迎……乡村振兴无小事，如若一知半解、浮于表面，拍脑袋决策，必定会沦为一定程度的形式主义。深度研究工作，走好群众路线，才能真正把工作抓到点子上。

　　“如果不沉下心来抓落实，再好的目标，再好的蓝图，也只是镜中花、水中月。”说到底，乡村振兴既关乎民生福祉，也关乎发展全局，面对这项国之大者，我们不仅要时刻记在心上，更要牢牢抓在手上，唯有真正把责任扛在肩上、把工作落到实处，我们方能以实干之功成就振兴梦想。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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