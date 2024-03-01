79岁崔聚成：研究姓氏文化30年 多年藏书捐赠社会

“崔聚成先生，您捐赠的176件(套)史料已被洛阳方志馆收藏。所赠史料，悉数收讫，特发此证，以资谢旌。”近日，在涧西区徐家营街道徐家营社区，79岁的崔聚成向记者展示了洛阳方志馆为他颁发的捐赠证书。

洛阳方志馆馆长王丹向崔聚成（右）颁发捐赠证书

“崔聚成先生，您捐赠的176件(套)史料已被洛阳方志馆收藏。所赠史料，悉数收讫，特发此证，以资谢旌。”近日，在涧西区徐家营街道徐家营社区，79岁的崔聚成向记者展示了洛阳方志馆为他颁发的捐赠证书。

他向洛阳方志馆捐赠176件(套)史料

“我年龄大了，把书捐出去，能够为他人所用、为社会所用，是一件有意义的事。”崔聚成说。

11日上午，崔聚成志书及相关史料捐赠仪式在洛阳方志馆举行。他很重视这次捐赠活动，特意邀请老伴儿、子女和好友参加捐赠仪式。

崔聚成长年研究姓氏文化和谱牒文化，由于研究需要，他收藏了大量全国各地志书、家谱和各类文史、地情类图书资料。此次捐赠的书籍分为志书、文史资料类，有市县志、乡镇志、村志、部门志、专业志、方志理论研究书籍和家谱、家规家训等，捐赠总计176件(套)。

“书籍捐赠不仅是物质上的帮助，更是文化和精神的传递，进一步丰富了全民阅读资源，也充实了洛阳方志馆馆藏资源，有力地推动了馆藏建设工作。”洛阳方志馆馆长王丹说，此次捐赠为走进洛阳方志馆的读者和研究方志文化的专家学者提供了翔实、可靠的文献资料，促进了方志文化的传播和地区文化的交流。

记者在崔聚成家中看到，他的书架上已空出了一些位置。崔聚成说，今年4月，他向郑州谱牒文化研究院捐赠了部分谱牒。

从续修族谱开始 他自学研究姓氏文化

崔聚成是个农民，研究姓氏文化30年。

“1994年，受家族长辈委托，我主持续修《洛阳徐家营崔氏族谱》，从此与姓氏文化、谱牒文化结下了不解之缘。”崔聚成说，续修该族谱的目的是记载崔氏家族世系繁衍，也为了弄清楚徐家营崔氏家族始祖来自何处。

崔聚成听村里老人提过，崔氏家族可能来自山西洪洞大槐树，但没有确切的文字记载。

“板凳要坐十年冷，文章不写一句空。我自学研究姓氏文化，这是一门学问，不能凭空想象、捏造。”崔聚成说，他在续修《洛阳徐家营崔氏族谱》的过程中，虽然努力地多方查找资料，但是仍未能考证清楚崔氏家族来自何处。

崔聚成坦言：“截至目前，徐家营崔氏始祖来自何处，我们还没找到明确的文字记载，这个问题恐怕要留给后人去探究了。”

1995年秋天，《洛阳徐家营崔氏族谱》编辑成书。崔聚成开始较系统地接触到更多的姓氏文化、谱牒文化等方面的知识。随后，他对姓氏文化的研究由徐家营崔氏向外拓展，广泛搜集志书、家谱、碑刻、墓志等资料，制作资料卡片，主编出版了《崔氏族志》《历代崔氏人物辞典》(古代卷、近现代卷)等图书。

“那时，我家有几亩地，交给妻子打理。我骑着摩托车先跑遍洛阳各县区，后乘车到平顶山、三门峡、郑州等地搜寻志书、家谱。”崔聚成说，崔氏源出姜姓，发源于崔邑(今山东章丘)，他专程乘车前往章丘寻根。

国家图书馆为崔聚成颁发的荣誉证书

他主编的图书被国家图书馆收藏

在搜集资料的过程中，崔聚成深知求书不易。

一次，他坐车前往平顶山市地方史志办公室查找资料，下车时下大雨，他没有带伞，浑身被淋湿。平顶山市地方史志办公室负责人被崔聚成的求学精神打动，赠送他一套《平顶山市志》。

“我从1995年开始，就面向社会捐赠我主编、编著的姓氏文化、谱牒文化图书。”崔聚成说，近30年来，买书、读书、写书、出书、捐书，成了他乐在其中的事情。

“崔聚成先生，您所赠的《崔氏历史文化研究》图书已经收到，丰富了国家图书馆的馆藏，为读者提供了新的知识信息。特发此证，以资谢旌。”2003年4月，国家图书馆为崔聚成颁发的荣誉证书，他保存至今。

除了国家图书馆，崔聚成还向北京大学图书馆、清华大学图书馆、河南省图书馆、河南省档案馆、洛阳市档案馆、洛阳市图书馆等省内外图书馆、档案馆捐赠图书，他的研究成果受到姓氏文化业内称赞。

2005年9月，洛阳姓氏文化研究会成立，崔聚成担任副会长，他和协会会员一起积极组织开展洛阳姓氏文化研究，考证洛阳姓氏的起源、发展、演变的历史。

近年，崔聚成渐感身体衰弱、视力下降，他开始为自己收藏的3000余册藏书寻找归宿。在征求家人的意见后，他决定向洛阳方志馆等单位捐赠藏书，使藏书物尽其用。

“我刚开始研究姓氏文化时，觉得自己取得了一些成绩，有点儿骄傲。随着研究的深入，越发感觉到历史文化的博大精深，发现自己存在很多不足，就给书房取名‘知不足斋’。”崔聚成说，后来他意识到“知行合一”的重要性，又给书房取名“行知书屋”。

记者手记

崔聚成痴迷姓氏文化研究，他至今仍住着村里的老房子。他说，家里最值钱的东西除了电视机、电脑，就是满屋子的图书。79岁的他，将多年的藏书捐赠给社会，这不仅是一份大爱，也是传承中华优秀传统文化的最好体现。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 王夏青 文/图）