宜阳县樊村镇沙坡村：“缺水村”生活污水变形记

初夏时节，走进宜阳县樊村镇沙坡村，街巷两旁的格桑花竞相吐蕊，房前屋后月季花开正艳，山坡上的大樱桃在阳光照耀下鲜红透亮，而灌溉用水正是村里经过净化处理的生活污水。

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初夏时节，走进宜阳县樊村镇沙坡村，街巷两旁的格桑花竞相吐蕊，房前屋后月季花开正艳，山坡上的大樱桃在阳光照耀下鲜红透亮，而灌溉用水正是村里经过净化处理的生活污水。

“以前别说是种花栽果，吃水都成问题。”说这话的是沙坡村党支部书记王合森。早些年，在沙坡村，请熟人进家喝口水，那都是很高的礼遇，因为整个村子都“渴”得要命。

由于地理位置原因，沙坡村极度缺水，村里尝试打了两口井，但都没有见水。平时村民经常从沟底挑水吃，家家户户建水窖为的是能接雨水吃。直到2016年，沙坡村才在帮扶单位的帮助下，打了一口深井，解了“渴”。

“看见井里出水的那一刻，大家兴奋地跳了起来。管道入户后，村民自发地放起鞭炮，庆祝这历史性的一刻。”王合森说。

对沙坡村来说，水的分量不言而喻。使用后的生活污水能否继续高效利用？2022年，洛阳启动供排水一体化改造工作，沙坡村铺设污水管网6400余米，实现整村覆盖，同时配套建设150吨大三格污水处理池和生物污水处理系统。

樊村镇相关负责人介绍，生物污水处理系统可以有效弥补三格化粪池处理工艺单一的劣势，实现全面收集、初步沉淀、厌氧发酵、好氧加速、生态排放的有机结合。