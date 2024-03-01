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“畅游栾川 慢享生活”5.19中国旅游日暨小红书博主栾川行活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2024.05.19 22:45

　　为庆祝第十四个“中国旅游日”，进一步推动旅游业高质量发展，推进文化和旅游深度融合，5月19日，“畅游栾川·慢享生活”5.19中国旅游日暨小红书博主栾川行活动在鸡冠洞景区隆重举办，县领导潘攀、李新月、李文强、杨海波出席活动，来自全国各地的20余名小红书博主，各乡镇、各旅游景区、民宿代表和县内自媒体达人参加活动。

　　为开辟栾川文旅宣传新赛道，5月份，县文广旅局邀请了50余名小红书博主走进栾川，沉浸式体验栾川文旅产品。赴栾博主用自身独特的视角发现栾川之美，并通过视频展示、图文攻略等形式在小红书平台进行发布，让更多网友“种草”栾川、走进栾川、爱上栾川。同时，“栾川文旅”小红书平台官方账号于“5.19中国旅游日”正式上线运营，为栾川文旅新媒体宣传矩阵增添了新的力量。

　　“栾川文旅”小红书平台官方账号正式上线运营

　　小红书博主——TIMTIME现场分享在栾采风体会感受

　　活动现场，还对“畅游栾川幸福生活”短视频大赛获奖人员进行了颁奖。本次短视频大赛收到短视频作品500余条，视频总播放量超3200万，县内外自媒体达人、游客、短视频爱好者通过镜头充分对外展示了栾川的自然风光、人文历史、特色美食等旅游资源，记录下旅行带来的幸福体验。

　　现场活动结束后，栾川县2024年小红书文旅目的地营销培训会在鸡冠洞景区会议室举办，专业讲师为参会人员详细介绍了小红书平台的运用、在文旅赛道方面的可操作性以及如何利用小红书平台进行宣传推介。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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