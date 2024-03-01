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欢迎参观！“根在河洛”集邮展览举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.19 10:47

　　18日，“根在河洛”集邮展览在洛阳市涧西区天津路邮局举行，展期5天，欢迎集邮爱好者和广大市民到场参观。

　　此次活动由洛阳客家联合会、洛阳市集邮协会指导，洛阳市涧西区集邮协会、洛阳原地封片戳研究会共同举办。共展出邮集50框，18个主题，包括“中华民族圣地——洛阳”“龙门石窟”“天下洛阳的声音”“天下客家根在河洛”“洛阳牡丹甲天下”“诗情画意观牡丹”等。

　　其中，“中华民族圣地——洛阳”主题通过极限片的形式，从河洛文化、古代名人、四大发明、洛阳工业文化遗产等方面展示河洛古今文化底蕴。“天下客家根在洛阳”主题通过极限片、实寄封等形式，多视角展现洛阳“客家祖根地”这一文化品牌。

　　多年来，洛阳市邮政分公司坚持传承河洛文化，此次邮展将为即将在洛阳举办的世界客属第33届恳亲大会添“邮”加彩。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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