这座博物馆名叫洛阳城

今天是第48个国际博物馆日。值此之际，洛报集团连日来集中推出了《洛阳：城市就是一座博物馆》《你绝对想不到，洛阳到底有多少“国家宝藏”！》等一系列融媒产品，精美的画面、精彩的阐释，让不少网友感慨“洛阳城就是博物馆”。

二里头夏都遗址博物馆

“城市就是一座博物馆！”

今天是第48个国际博物馆日。值此之际，洛报集团连日来集中推出了《洛阳：城市就是一座博物馆》《你绝对想不到，洛阳到底有多少“国家宝藏”！》等一系列融媒产品，精美的画面、精彩的阐释，让不少网友感慨“洛阳城就是博物馆”。

一座博物馆，承载着一座城市的历史脉络，积淀着一座城市的文化记忆。它为生活在此的人们提供了追根溯源的讯息，让我们知道自己从哪里来，到哪里去；它为远道而来的人们提供了一个窗口，让人们以最为直观的方式去融入、去感知。特别是在博物馆更加重视人与物的互动关系、贴近社会生活各个领域的今天，博物馆就如同一个浓缩了古与今、人与物的“月光宝盒”，令一座城市的文化魅力无限次“重启刷新”，展现于世人眼前。

对于逾百座博物馆、纪念馆星罗棋布的“东方博物馆之都”——洛阳来说，今天，博物馆与城市的“边界感”日渐模糊，打破了馆与城的藩篱，模糊了古与今的界限，成为一座“没有围墙的博物馆”。它是一座综合性历史博物馆，拥有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，13个王朝在此建都，丝绸之路与隋唐大运河在此交汇、儒释道在此融合，浩如烟海的经典造就了历史的深度与广度；它是专题性遗址博物馆，二里头等五大都城遗址绘就绝无仅有的“五都贯洛”壮丽图景，从大遗址保护1.0到3.0版本的进阶，更成就了“城址共生”的全国样板；它还是工业遗产博物馆，一字排开的“共和国长子”，“撇开老城建新城”的洛阳模式，为城市镌刻下激情燃烧的奋斗岁月……

洛阳周公庙博物馆

当一座城就是一座博物馆，城市的千年文脉早已不是一段段孤立的历史，而是氤氲在城市人间烟火中、流淌在寻常巷陌里的一种文化氛围感。它原汁原味、朴素自然，却又无处不在、沁人心脾，让徜徉城中的人们就如置身博物馆内，转角就能邂逅历史的沧桑，处处都能感知文化的魅力，不经意间被这座城市所吸引、所触动，成为城市文脉的“传承者”和“代言人”。

正如今天的洛阳，“文博热”持续升温，每逢节假日，数以万计的年轻人不远千里来到洛阳抢票、排队、打卡各类博物馆，和文物对话、与历史相知；“汉服热”热辣滚烫，大街小巷汉服飘飘，无数游客在此解锁“人生第一次汉服体验”，把传统文化披在身上、刻在心里；“国潮热”澎湃不息，花鸟铜镜、牡丹雪糕、考古盲盒、卢舍那钥匙扣等精美文创发售即热销，走进生活、融入日常；“剧本热”热度不减，“全城剧本杀”不断上新、异彩纷呈，人们纷纷化身“历史剧中人”，来一场深度沉浸穿越之旅……“文化浸润、体验独特”的场景与产品，“穿透心智、滋养心灵”的表达和呈现，让这座城市真正成为超脱“二维平面”的中华文明展示地，成为跳出“方寸空间”的河洛文化博物馆！

千年文脉，在跨越时间、突破空间中赓续绵延。洛阳城之所以犹如一座博物馆，得益于丰厚文化资源的熠熠生辉，更在于我们坚持创造性转化、创新性发展，找到了传统文化和现代生活的连接点，让历史文化既在思接千载的回眸之中，也在可感知、可参与的体验之中，使人游目千载、承古拓今。一如既往把历史文化挖掘研究好、活化利用好，打造更多中国风、沉浸式、年轻态的文化产品和体验场景，这座名叫“洛阳城”的“博物馆”，必将拥有更强的文化影响力、感染力和生命力，在增进文化认同、坚定文化自信中助力“创造属于我们这个时代的新文化”。（洛平）