洛阳市文广旅局入选全国文化和旅游立法联系点

日前，文化和旅游部公布全国12个文化和旅游立法联系点，洛阳市文化广电和旅游局入选。

日前，文化和旅游部公布全国12个文化和旅游立法联系点，洛阳市文化广电和旅游局入选。

2023年，文化和旅游部创设文化和旅游立法联系点制度，首批在12个地方文化和旅游行政部门设立文化和旅游立法联系点。文化和旅游立法联系点旨在听取基层对文化和旅游法律实施、立法及相关工作的意见建议，推动和指导各地开展文化和旅游立法工作，共同提高文化和旅游立法水平。

近年来，洛阳坚持把文旅发展纳入国民经济和社会发展规划，研究制定了专门的《洛阳市旅游条例》，编制出台了多部文旅方面的详细规划，并定期开展宣传普及活动，在全行业、全社会营造学法、知法、懂法、用法的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王大伟 文/图)