涉及洛龙区25个路口信号灯！洛阳交警发布紧急通知

洛阳交警微信公众号今日发布通知称，2024年5月18日6时至23时，将对我市洛龙区供电线路检修，涉及25个路口的信号灯。
洛阳交警微信公众号今日发布通知称，2024年5月18日6时至23时，将对我市洛龙区供电线路检修，涉及25个路口的信号灯。
洛阳交警微信公众号今日发布通知称，2024年5月18日6时至23时，将对我市洛龙区供电线路检修，涉及25个路口的信号灯。具体如下：
关林路永泰街、关林路兴洛东街、牡丹大道金城寨街、牡丹大道永泰街、牡丹大道兴洛东街、翠云路金城寨街、牡丹大道通济街、关林路通济街、香山路金城寨街、关林路金城寨街、翠云路兴洛西街、香山路永泰街、香山路兴洛西街、展览路永泰街、展览路兴洛东街、展览路兴洛西街、翠云路望春门街、翠云路通济街、翠云路永泰街、香山路望春门街。展览路通济街、展览路望春门街、展览路通济街、牡丹大道兴洛西街、关林路兴洛西街(以上均为路口简称)。
洛阳交警将对重要路口放置移动信号灯和发电机，同时协调区相关单位同步放置移动信号灯。请广大驾驶人通过上述路口时，注意观察、减速慢行。⑥
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