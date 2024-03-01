免票！半价！栾川景区送好礼

17日，记者从栾川县文旅局获悉，随着“5·19中国旅游日”的临近，栾川各大旅游景区为游客们准备了超多好礼，免票、半价、赠礼优惠……用最地道的实惠和热情诚邀四海宾朋共享自然之美，文化之韵，体验一场说走就走的旅行盛宴。

17日，记者从栾川县文旅局获悉，随着“5·19中国旅游日”的临近，栾川各大旅游景区为游客们准备了超多好礼，免票、半价、赠礼优惠……用最地道的实惠和热情诚邀四海宾朋共享自然之美，文化之韵，体验一场说走就走的旅行盛宴。

老君山

活动时间：5月19日

活动内容：在“老君山风景名胜区”微信公众号抢5.19元门票。

鸡冠洞

活动时间：5月19日

活动内容：推出5.19元特惠门票，可提前通过“鸡冠洞景区”、“鸡冠洞风景名胜区”微信公众号购票程序进行预约购买，特惠门票可在5月19日当天使用。

重渡沟

活动时间：5月19日

活动内容：5月19日当天，对全国学生(小学、初中、高中、大学)免门票。举办“山水重渡非遗生辉”重渡沟沉浸式非遗展演盛会，每天8:30至21:30不间断上演56场非遗表演。

竹海野生动物园

活动时间：5月19日至6月19日

活动内容：推出“游栾川竹海野生动物园，住宿我买单！”活动，凡在活动期限内购买景区门票，均送一晚住宿，每天限量3000人。

伏牛山滑雪度假乐园

活动时间：5月19日

活动内容：5月19日当天，对全国游客免门票。

天河大峡谷

活动时间：5月18日至5月20日

活动内容：推出“免门票、现金补贴油费”活动。5月19日当天，面向全国游客免门票(需5元保险)。5月18日至5月20日，自驾前往天河大峡谷，每辆车消费满200元现金(包含门票、交通车及索道)补贴100元油费，满300元补贴150元，满400元补贴200元，满500元补贴300元。

龙峪湾

活动时间：5月19日

活动内容：推出‘“抖”动龙峪湾’活动。抖音粉丝2000以上作者可报名参加，活动规模限300人，自公告发布日起至5月18日18:00，额满为止。成功接受报名人员门票、索道全免(需购买5元保险)，活动当日11:30在举办地(大锅台)免费体验景区特制特色午餐。在景区内任意地方采集并发布的作品均可参与评奖(需加注“抖动龙峪湾”话题并@龙峪湾国家森林公园)。

王府竹海

活动时间：2024年5月19日至2025年5月18日(为期一年)

活动内容：推出“姓氏免门票”活动。活动期间，每天将对一个特定的姓氏免除门票及二次消费(免票人员需购买五元保险)，具体免票姓氏请关注“王府竹海度假旅游区”微信公众号。

养子沟

活动时间：5月18日至5月20日

活动内容：门票半价优惠。

抱犊寨

活动时间：5月19日

活动内容：5月19日当天，门票半价优惠。