全国唯一地市级媒体！洛阳网获公益传播奖

5月16日下午，中国乡村发展基金会与字节跳动公益共同在京启动2024年“乡村星光公益计划”，并为9家单位及12位创作者颁奖。洛阳网作为唯一一家受邀的地市级媒体，荣膺2023年度“乡村星光公益计划”年度公益传播媒体大奖。

5月16日下午，中国乡村发展基金会与字节跳动公益共同在京启动2024年“乡村星光公益计划”，并为9家单位及12位创作者颁奖。洛阳网作为唯一一家受邀的地市级媒体，荣膺2023年度“乡村星光公益计划”年度公益传播媒体大奖。

2023年，洛阳网多次在抖音平台发布公益短视频内容，助推公益信息迅速传播，引发社会各界的关注和支持，通过主流媒体的引导，积极传播社会正能量。此次获奖，不仅是对洛阳网公益传播工作的高度认可，更是激励我们继续前行的强劲动力。未来，洛阳网将携手更多公益伙伴，持续探索“短视频+公益”的新路径，用更鲜活、更贴近民心的传播方式，讲述乡村新风貌，激发公益新活力。

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