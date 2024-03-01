洛阳公示新一轮“隐形冠军”（培育）企业名单

洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日公示2023年度“隐形冠军”(培育)企业名单，19家企业上榜。

洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日公示2023年度“隐形冠军”(培育)企业名单，19家企业上榜。

其中，洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司等8家企业拟获评2023年度洛阳市“隐形冠军”企业，洛阳金涛华印新材料有限公司等11家企业拟获评2023年度洛阳市“隐形冠军”培育企业。

“隐形冠军”企业是指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高市场份额和市场引领地位的中小企业。根据此前出台的培育方案，洛阳“隐形冠军”企业需符合年营业收入在3000万元以上、主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一、产品关键性能指标处于国内领先水平等条件。

此次上榜公示名单的企业为洛阳五大先进制造业集群、17条重点产业链中的优秀中小企业代表。如最终全部入选，全市“隐形冠军”及培育企业将增至74家，大幅度超额完成此前制定的“力争通过三年时间，在全市中小企业中遴选30家左右’隐形冠军’培育企业，确认15家左右’隐形冠军’企业”任务。

后续洛阳将持续优化机制，发挥“隐形冠军”后备企业培育库作用，以深入推进“万人助万企”活动为契机，及时组织开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”，加大对“隐形冠军”企业的政策扶持力度，引导企业走“专精特新”发展之路，力争推动更多中小企业成为“隐形冠军”(培育)企业，进一步为加快形成培育新质生产力提供强力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王燕飞 文/图)