5G-A引领！洛阳进入“万兆时代”

5月17日是世界电信日，值此时机，从中国移动洛阳分公司(以下简称洛阳移动)了解到，2024年洛阳移动将推动5G-A建设向纵深发展，以万兆城市发展为契机，不断推动5G-A应用，夯实坚实数字底座，让洛阳城市更智慧！

今年3月，洛阳移动成功在隋唐洛阳城实施5G-A(5G后续演进网络的简称)3CC(三载波聚合的简称)连片规模部署，打造了河南省首个旅游场景5G-A示范区，这标志着洛阳正式进入5G-A网络时代。

5G-A是基于5G的演进和增强，是支撑互联网产业3D化、云化、万物互联智能化、通信感知一体化、智能制造柔性化等产业数字化升级的关键信息化技术，相对于5G，连接速率、时延等能力提升10倍，并支持更多设备的同时连接。

在数字经济时代，信息化的质量在一定程度上决定着发展的质量。作为信息通信的基础，5G-A代表着更高速、更大容量、更低时延的网络，无论是对经济转型还是社会生活，都至关重要。

(工作人员在应天门测试5G-A网络)

近年来，围绕数智化转型需求，洛阳移动紧密结合洛阳城市特点，持续做大新基建“蛋糕”，不断完善5G网络，加快应用引领行动计划，融合45个应用和34个创新平台建设，创新实现行业应用落地，加快推进洛阳“5G应用示范城市”建设，积极规划5G+工业制造、5G+智慧城市、5G+智慧执法、5G+智慧教育等融合创新应用，助推洛阳社会经济发展。

截至目前，洛阳移动在洛阳已建成5G站点9308个，实现乡镇以上及重点行政村区域的连续覆盖，5G网络通达率已达100%；构建“专网+人才+生态+平台+终端”的5G服务体系，5G创新应用成果覆盖工业、旅游、能源、医疗、教育、采矿等数十个行业……数字赋能实力日益彰显，为城市生活、生产带来了颠覆性变化。

今年洛阳牡丹文化节期间，细心的市民会发现，在人潮涌动的应天门，刷视频、开直播网络速度“嗖嗖”的，在5G-A网络的加持下，下载速率达到4.18Gbps。

洛阳移动网络部负责人表示，2024年洛阳移动5G-A基站将建成300个。

开局即冲刺！

今年3月，洛阳移动传出另一条振奋的消息：洛阳移动实现了洛阳城市区及县城1850个2.6G+700M站点RedCap功能的全量部署，在洛阳城市区、县城实现了5.5G物联网室外连续覆盖、室内深度覆盖、垂直行业项目全面覆盖。

5.5G RedCap覆盖，标志着洛阳市迈入RedCap高低双频全覆盖的城市，意味着在洛阳物联网的连接数实现数千万级的增长，这为培育和发展新质生产力筑牢了坚实的数字底座。

RedCap是5G NR的轻量级版本，在构建物联网新型基础设施、赋能传统产业转型升级、推动数字经济与实体经济深度融合等方面发挥积极作用。据网络性能全面评估结果显示，它继承了5G低时延、切片等原生优势，同时兼具低成本、低功耗、高速率等特点，在物联网(IoT)领域有巨大的应用潜力，将为工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市、智能交通等领域的创新发展提供强有力的网络支撑。

(伊电集团超强抗磁5G无人驾驶工艺车)

5G轻量化技术演进，将极大助力我市物联网低成本连接。2023年底，洛阳移动已联合电力行业、终端厂家率先完成了RedCap电力终端智能抄表的应用。通过将集中器终端接入更高容量、更广覆盖、更低时延、更多功能的5G物联网，实现了远程抄表时间精度更高，传输带宽更大、稳定性更强，从而让洛阳成为全省首个“RedCap电力应用”示范城市。

随着RedCap摄像头、穿戴/车载设备的进一步普及，下一步，洛阳移动将持续推进技术加速融入我市实体经济，广泛应用于数字文旅、智能家居、智慧城市、工业互联网等领域，提升企业的生产效率和管理水平，促进大众生活便利，助力“智慧洛阳”建设加快落地。

最近，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至超300个城市，建成全球最大规模的5G-A商用网络。5G-A商用时代已正式开启。

(洛宁县兴华镇5G智慧香菇种植基地数字大屏)

“1.25G的电影1s就能下完”“通过小巧的通感算一体基站，汽车就有了‘眼睛'，能实现智慧驾驶”“不戴任何设备，就能裸眼享受如临现场的3D效果”“不接电源，贴上薄如蝉翼的无源物联终端就能实现万物互联”……5G-A商用时代正式开启，意味着这些场景已来到我们身边。

(新安县5G数字辣椒示范基地)

自2019年5G在洛阳商用以来，洛阳移动在推进5G行业应用方面，全力谋划和推进5G项目落地，在业界创下多项行业标杆。在工业行业分步骤实现行业全覆盖，以5G+MES、5G+WMS、5G+机器视觉等成熟应用为抓手；在农业行业充分发挥5G引领作用，着力在全市22家现代农业产业园为试点，以5G与现代农业产业技术、农业机械装备、数字农业、农业气象服务等维度为切入点，规模化推进5G+智慧种植、5G+智慧灌溉、5G+智慧养殖等，对农业现代化的赋能输智；在文旅行业联合市县区文旅企业、应用伙伴组建文旅、文博行业的生态伙伴，围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”需求，持续开展企业“结对子”与5G规模应用推广行动。

(5G+AI移动营业厅)

随着5G-A时代的到来，5G-A并不是简单的5G加个A，它又将给我们的社会和生活，带来什么样的改变？

5G-A不仅能实现通信功能，未来还可能具备感知能力，能将感知到的味觉、触觉、嗅觉，乃至“意念”等复杂多元信息实时共享给他人。

无人机在城市中井然有序地飞行，车辆在道路上被准确识别，道路通行安全而高效，矿山边坡时刻被安全监测，任何灾害都会被准确快速地预警……这样的未来场景必将一一实现。5G-A也必将赋能新质生产力发展。

5G-A的到来，意味着我们抓住了数字关键核心技术自主创新的牛鼻子，像XR、元宇宙、智慧城市、智能家居、远程医疗等多领域，将随着5G-A商用的到来，迎来跨越式发展。

让我们共同期待，数智未来的无限可能！（沈会阳）