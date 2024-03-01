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洛阳：城市就是一座博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.17 12:11

　　洛阳

　　历经十三朝古都

　　时间与空间的沉淀

　　孕育出了源远流长中华文明

　　如今，这些文明与记忆的安放之处

　　则是102家

　　(博物馆、纪念馆)

　　身在洛阳的你转过一个街角

　　就能邂逅历史，偶遇国家宝藏

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　　自1959年被发现以来，震惊中外

　　这里发现了中国最早的“紫禁城”

　　中国最早的城市主干道网

　　中国最早的中轴线布局的宫室建筑群

　　中国最早的青铜礼器群等

　　二里头夏都遗址博物馆

　　是集中展示夏代文化、早期中国文明、夏商周断代工程

　　和中华文明探源工程成果的专题类博物馆

　　地址：偃师区斟鄩大道1号

　　电话：0379-65091899、65091800

　　交通：从龙门客运中心乘坐806路公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车；从杨湾地铁站乘坐旅游定制专线2号线公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车；从老城西公交站乘坐偃师103路公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车。

　　●夏代乳钉纹铜爵

　　这件乳钉纹铜爵，被称为“中华第一爵”

　　是我国目前发现的时代最早的青铜器之一

　　它开启了中国的青铜时代

　　我国青铜铸造的历史

　　可以追溯到5700年前的西北地区

　　但当时青铜铸造技术比较粗糙

　　只能制作出铜刀等简单器物

　　因此，早期的酒器也都是陶土所制

　　直到3500年前，二里头先民

　　创造出了先进的“复合范”技术

　　简单来讲，就是将几块范合在一起浇铸

　　这样便能制造出更大、更复杂的青铜器

　　这一制作过程，也是“模范”一词的来源

　　这件乳钉纹青铜爵

　　是最早使用这项技术的“代表作”之一

　　它证明早在二里头时期

　　中国就掌握了领先于世界的青铜铸造技术

　　当铜液注入复合范的那一刻

　　灿烂青铜文明命运的齿轮开始了转动

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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