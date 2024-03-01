洛阳：城市就是一座博物馆

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洛阳，历经十三朝古都，时间与空间的沉淀孕育出了源远流长中华文明。如今，这些文明与记忆的安放之处则是102家博物馆、纪念馆，身在洛阳的你转过一个街角就能邂逅历史，偶遇国家宝藏……
洛阳
历经十三朝古都
时间与空间的沉淀
孕育出了源远流长中华文明
如今，这些文明与记忆的安放之处
则是102家
(博物馆、纪念馆)
身在洛阳的你转过一个街角
就能邂逅历史，偶遇国家宝藏
……
自1959年被发现以来，震惊中外
这里发现了中国最早的“紫禁城”
中国最早的城市主干道网
中国最早的中轴线布局的宫室建筑群
中国最早的青铜礼器群等
二里头夏都遗址博物馆
是集中展示夏代文化、早期中国文明、夏商周断代工程
和中华文明探源工程成果的专题类博物馆
地址：偃师区斟鄩大道1号
电话：0379-65091899、65091800
交通：从龙门客运中心乘坐806路公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车；从杨湾地铁站乘坐旅游定制专线2号线公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车；从老城西公交站乘坐偃师103路公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车。
●夏代乳钉纹铜爵
这件乳钉纹铜爵，被称为“中华第一爵”
是我国目前发现的时代最早的青铜器之一
它开启了中国的青铜时代
我国青铜铸造的历史
可以追溯到5700年前的西北地区
但当时青铜铸造技术比较粗糙
只能制作出铜刀等简单器物
因此，早期的酒器也都是陶土所制
直到3500年前，二里头先民
创造出了先进的“复合范”技术
简单来讲，就是将几块范合在一起浇铸
这样便能制造出更大、更复杂的青铜器
这一制作过程，也是“模范”一词的来源
这件乳钉纹青铜爵
是最早使用这项技术的“代表作”之一
它证明早在二里头时期
中国就掌握了领先于世界的青铜铸造技术
当铜液注入复合范的那一刻
灿烂青铜文明命运的齿轮开始了转动