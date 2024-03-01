洛阳：城市就是一座博物馆

洛阳

历经十三朝古都

时间与空间的沉淀

孕育出了源远流长中华文明

如今，这些文明与记忆的安放之处

则是102家

(博物馆、纪念馆)

身在洛阳的你转过一个街角

就能邂逅历史，偶遇国家宝藏

……

自1959年被发现以来，震惊中外

这里发现了中国最早的“紫禁城”

中国最早的城市主干道网

中国最早的中轴线布局的宫室建筑群

中国最早的青铜礼器群等

二里头夏都遗址博物馆

是集中展示夏代文化、早期中国文明、夏商周断代工程

和中华文明探源工程成果的专题类博物馆

地址：偃师区斟鄩大道1号

电话：0379-65091899、65091800

交通：从龙门客运中心乘坐806路公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车；从杨湾地铁站乘坐旅游定制专线2号线公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车；从老城西公交站乘坐偃师103路公交车到二里头夏都遗址博物馆站下车。

●夏代乳钉纹铜爵

这件乳钉纹铜爵，被称为“中华第一爵”

是我国目前发现的时代最早的青铜器之一

它开启了中国的青铜时代

我国青铜铸造的历史

可以追溯到5700年前的西北地区

但当时青铜铸造技术比较粗糙

只能制作出铜刀等简单器物

因此，早期的酒器也都是陶土所制

直到3500年前，二里头先民

创造出了先进的“复合范”技术

简单来讲，就是将几块范合在一起浇铸

这样便能制造出更大、更复杂的青铜器

这一制作过程，也是“模范”一词的来源

这件乳钉纹青铜爵

是最早使用这项技术的“代表作”之一

它证明早在二里头时期

中国就掌握了领先于世界的青铜铸造技术

当铜液注入复合范的那一刻

灿烂青铜文明命运的齿轮开始了转动