孟津这个村，村民结婚有了“共享总办”

“有卢会长在，接亲顺利得很，现场既热闹又不失风度，大家都很满意。”16日，在洛阳市孟津区麻屯镇卢村，刚举办完婚礼不久的卢先生说。

“有卢会长在，接亲顺利得很，现场既热闹又不失风度，大家都很满意。”16日，在洛阳市孟津区麻屯镇卢村，刚举办完婚礼不久的卢先生说。

卢先生提到的“卢会长”，是该村红白理事会副会长卢小强。如今，卢小强还有一个新身份——村民的“共享总办”。

“我们这里把女方负责出嫁事宜的总负责人叫做总办，过去都是各自找家里的长辈来当。现在不一样了，谁家女儿出嫁，都要来红白理事会免费聘请一名‘共享总办’。”卢小强说。

“共享总办”因何而来？原来，多年以前，卢村村民举办婚礼时婚闹现象严重，尤其是男方到女方家里接亲时，人们堵门、拦车讨要烟酒红包的情况非常突出，有时还会因此出现争吵、打架等现象，闹得双方都很不愉快。

5年前，为了遏制高价彩礼、低俗婚闹等陋俗，卢村在成立红白理事会的基础上出台了一份规定，要求村民结婚时必须到红白理事会登记报备，并由红白理事会指派一名成员去女方家里担任婚礼总办，全程把控婚礼流程，重点遏制过度讨要烟酒红包的现象，引导大家摒弃陈规陋习。

此举一出，效果很快显现。“过去，男方去女方家里接亲时，发烟酒红包的花费少则六七百元，多则两三千元。有‘共享总办’在场，大家玩闹就有度多了，一般花费不超过三百元，条件好多备几条烟就行了。”卢村党支部书记杨辉辉说。

这些年，在“共享总办”的引导下，移风易俗的新风在潜移默化中慢慢改变了卢村村民的认识。如今，谁也不会觉得烟酒红包发少了没面子，低俗婚闹等不文明现象逐渐消失，婚礼简办已成为卢村村民的共识。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 谢向前)