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鹖的传说与现实（河洛学堂）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.05.17 08:09
图一

　　我们讲过一种可怕的鸟：鸩。古人将鸩的羽毛放到酒中一搅，这酒便有了剧毒。(详见《鸩：可怕的鸟（河洛学堂）》)今天我们再认识一种鸟：鹖(音同和)。鹖听起来“和”，实则好斗，打起架来不死不休！

　　鹖跟鸩一样“资历”深，《山海经》中也有鹖的身影：“辉诸之山……其鸟多鹖。”

　　鹖是什么鸟？《后汉书》李贤注引《山海经》郭璞注：“毼(通鹖)鸡似雉而大，青色，有毛角，斗敌死乃止。”又说：“鹖者，勇雉也。其斗对，一死乃止，故赵武灵王以表武士。”鹖长得像野鸡，但更大，为青色，有毛有角，极善斗。若两鹖对打，必打到其一死掉，战斗才会停止。战国赵武灵王用其尾羽表彰作战勇猛的武士，鹖冠因此而生。《后汉书·舆服志》中解释：“(武冠)加双鹖尾，竖左右，为鹖冠云。五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆冠鹖冠……”戴鹖冠的官员越来越多，鹖必然遭到大量捕杀。宋代高承在《事物纪原》中说：“古之为将士者，取其毛尾插于胄上；今军士插雉尾，即此也。”没有鹖，宋人便用野鸡尾羽代替。

图二

　　洛阳金村出土的战国错金银狩猎纹镜上，就有一名武士头戴鹖冠，上插两根长羽毛。(图一)也有用鹖鸟全形装饰的鹖冠，隋唐大运河文化博物馆的唐代三彩天王俑就戴着一顶，这只鹖展开双翅，气势逼人。该馆的一个唐代陶俑头上也有鹖冠，这只鹖整个趴在冠上。(图二)

　　鹖究竟长啥样，估计没人知道，古人凭借想象力为其创造出丰富的艺术形象。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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