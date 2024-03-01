鬼才一生短 诗名千古传（韩孟诗派在洛阳）

在崤函古道的南崤道上，有一个重要的驿站叫三乡驿，从这里向东地势平坦，可沿洛河一线直达洛阳。

在崤函古道的南崤道上，有一个重要的驿站叫三乡驿，从这里向东地势平坦，可沿洛河一线直达洛阳。三乡驿在洛河北岸的连昌河畔，这一带也称昌谷，是“诗鬼”李贺的家乡。他曾在这里呕心作诗，从这里到洛阳拜谒韩愈，最终在这里与世长辞。他只活了27岁，他的诗却很“长寿”，我们今天还在吟诵。

才子的希望

李贺，字长吉，是唐朝宗室郑王之后，家道没落，生活困窘，但他心怀高远，“眼大心雄知所以，莫忘作歌人姓李”，一直在努力争取作为皇室后裔应有的待遇。

史书记载，李贺身材纤瘦，两眉相连，指甲很长，写字很快，还说他“天才俊拔”“七岁能辞章”“弱冠而有极名”。他几乎天天日出便出门，骑一匹“弱马”，带一个小僮，背一个诗囊，灵感来了便写几句投进去。待天晚归家，他的母亲让婢女摸摸诗囊，发现他又写了这么多，便会怒道：“是儿要呕出心乃已耳！”

才子勤奋，必有杰作，李贺就是要凭杰作求功名，改命运。公元807年，韩愈到洛阳任国子博士，李贺慕名拜谒。

那天，韩愈刚把客人送走，极困，正要休息，门人呈上了李贺送来的卷轴。韩愈一边解衣带，一边接过卷轴看，首篇《雁门太守行》前两句就惊到了他。“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。”如此才力奔放，惊众绝俗，看得韩愈顿时睡意全无。他扯着衣带喊门人，快把此人请来。

韩愈惜才，他会不避寒暑地向公卿举荐孟郊，自然也会尽力为李贺宣传。公元809年，侍御史皇甫湜(音同十)来到东都。韩愈向他推引李贺，于是二人一起去访李贺。

此时李贺或许不在昌谷，而在洛阳城南仁和坊。由《仁和里杂叙皇甫湜》《自昌谷到洛后门》等诗可知，李贺家旧居仁和坊，他来洛城会“到东舍”“投旧邻”。

韩愈、皇甫湜突然到访，李贺兴奋不已，一挥而就，写出名篇《高轩过》：“华裾织翠青如葱，金环压辔摇玲珑。马蹄隐耳声隆隆，入门下马气如虹……”

两位素负盛名的“东京才子、文章巨公”俯身造访，使李贺对未来充满希望，“我今垂翅附冥鸿，他日不羞蛇作龙”。

理想的破灭

公元810年，21岁的李贺为父守孝三年期满，韩愈便写信“劝贺举进士”。这年冬天，李贺在洛阳参加河南府试。他在《河南府试十二月乐词并闰月》中写道，“已就长日辞长夜”，流露出理想即将实现的自信。果然，李贺初试告捷，正待雄鹰展翅。

不怕没好事，就怕没好人。有人背地里诋毁他，说“贺父名晋肃，贺不举进士为是，劝之举者为非”。皇甫湜提醒韩愈：“如不辩明此事，二位都将获罪。”韩愈作《讳辩》把道理讲得透彻，无奈文章写得再好，终究没起作用。李贺深受打击，“我当二十不得意，一心愁谢如枯兰”。

因“家门厚重意，望我饱饥腹”，22岁时，李贺到京城太常寺当奉礼郎，官阶从九品上。这个卑微的职务使他产生了强烈的屈辱感，他像奴婢一样受人颐指气使，却只能乖乖地替人捧簸箕拿扫帚。眼看前途无望，“长安有男儿，二十心已朽”。辞官后，他又在外打拼数年，最终无路可走，回到家乡。

“光阴之速，年命之短，世变无涯，人生有尽”，在这个问题上，李贺早已看透，“飞光，飞光，劝尔一杯酒。吾不识青天高，黄地厚，唯见月寒日暖，来煎人寿”，可他舍不得母亲。

那日，他躺在病榻上，忽见一绯衣人从天而降，拿着诏书，上面净是看不懂的字。他突然下榻叩头：“母老且病，贺不愿去。”绯衣人笑道：“天帝的白玉楼建成，让你去作记。天上差乐，不苦也。”李贺独自哭泣，少顷气绝。太夫人见烟气袅袅向上升腾，听到行车和奏乐的声音，相信儿子真的上天去写《白玉楼记》了。

诗人的“遗产”

人生最后那段时光，李贺在家整理平生所著歌诗，共二百三十三首，都托付给了沈子明。李贺为官三载，与沈子明朝夕相处，情同手足。

公元831年，沈子明想起“凡与贺话言嬉游，一处所，一物候，一日一夕，一觞一饭，显显然无有忘弃者，不觉出涕”。他给兄长的幕僚杜牧写信，请其作《李长吉歌诗叙》。

看了杜牧写的序言，李商隐为自己的偶像写了一篇小传，据说是李贺嫁入王家的姐姐将李贺的生平事迹告诉了他，这便是最早的李贺传记。

李贺是“韩孟诗派”成员，亦有自己的特色，《新唐书》中说李贺作诗“辞尚奇诡，所得皆惊迈”：“衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老”“我有迷魂招不得，雄鸡一声天下白”“洞庭雨脚来吹笙，酒酣喝月使倒行”……这奇诡、瑰丽的诗境，拿去跟“诗仙”李白的诗比一比，就知道为什么说“太白仙才，长吉鬼才”了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）