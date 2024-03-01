越是流量时代 越当静水流深（洛谭说事）

连演两场，场场爆满，一票难求！

连演两场，场场爆满，一票难求！最近，本网深度报道了时隔40余年，在马金凤亲传弟子、洛阳豫剧院院长关美利领衔下，该院80多名演职人员奔赴上海，以豫剧马派艺术代表作《穆桂英挂帅》再次唱响申城的精彩故事。通过报道，表演现场的热烈氛围、演出背后的艰辛努力广为人知，他们对传统艺术的匠心传承，在流量时代的潜心深耕，也让很多网友为之动容。

演出谢幕时，全场观众起身鼓掌，热情高呼“再来一段”，久久不愿离去……洛阳豫剧院这次上海演出，显而易见的成功。成功背后我们看到，为了这次演出，洛阳豫剧院提前3年筹备，对选戏、定角、动作细细打磨，舞台布置等与上海方面无数次磋商；为了演出效果，到上海一寸寸熨平舞台幕布、一遍遍演练眼神动作，哪怕衣服湿透，也坚持不开空调。我们更看到，即使剧院已然名声在外，线下演出火爆、线上流量不俗，他们依然坚持用传统的方式化妆、演奏，坚持“静下心来、不迎合浮躁的艺术，不被外界左右，持续练好内功”，展现出可贵品质。

短视频时代，无尽的流量带来了爆火“出圈”、泼天富贵，也带来了追逐流量下的功利与浮躁。有的为了当网红、赚快钱，沉不住心气、耐不住寂寞，无下限地蹭热度、蹭流量；有的迷失本心、忘却初衷，走向了功利化、肤浅化、庸俗化。现实反复证明，无论文艺作品还是文旅产品，倘若华而不实，即便火了也是昙花一现。如果把“流量”比作“流水”，那么我们需要明白，山间的小溪总是吵闹，浩瀚的大海从不喧嚣，小溪浪花溅得再高、水声再响亮，也终究抵不过大海的静水流深、行稳致远。“水之积也不厚，则负大舟也无力”，静心磨砺，才经得起流量洗礼。

“只有把戏唱好了，演活了，才能接得住流量，扎根观众心中，成为永不退场的经典。”关美利的这句话，朴素而又深刻。近期全网热播的电视剧《我的阿勒泰》何以收视登顶，让万千网友感慨“想去阿勒泰的心，谁懂”？靠的也正是故事动人、演绎出色、制作精良，以品质赢得人心。越是流量时代，越当静水流深，这是摒弃浮躁的专注，是精益求精的匠心、是日积寸功的精进。唯如此，我们方能在流量时代里奔涌向前、生生不息。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）