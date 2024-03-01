@洛阳人：今日最高气温达37℃，谨防中暑

今日洛阳晴天间多云，偏南风3级左右，气温19℃～37℃。 昨日气温回升，今日又将大幅升温，最高气温达37℃。 省气象台预计，今明两天，我省将以晴或多云天气为主，偶有弱降水打扰，淮河以北的大部分地区将面临35℃以上的高温考验，部分地区最高气温可达38℃。 市气象台提醒，进入夏季，炎热天气增多，高温也会不时来袭，请公众多关注临近天气预报、预警信息，做好防暑降温工作，尽量避免在高温时段外出，防止中暑、热射病的发生。 市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期内受高空反气旋环流及地面暖低压的共同影响，天气晴好，气温较高，19日傍晚至20日受高空槽东移及冷空气扩散的共同影响，转阵雨或雷阵雨天气。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，偏南风3级左右，气温19℃～37℃。 明日：晴天到多云，偏南风3级左右，气温22℃～36℃。 19日(周日)：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，气温23℃～33℃。 20日(周一)：阵雨转多云，气温22℃～31℃。 21日(周二)：多云，气温22℃～32℃。 22日(周三)：多云转晴天，气温22℃～34℃。 23日(周四)：晴天到多云，气温22℃～36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）