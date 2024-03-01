37℃！洛阳今年首次高温天气即将来袭

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，短期内受高空反气旋环流及地面暖低压的共同影响，天气晴好，气温较高，19日傍晚至20日受高空槽东移及冷空气扩散的共同影响，转阵雨或雷阵雨天气。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，短期内受高空反气旋环流及地面暖低压的共同影响，天气晴好，气温较高，19日傍晚至20日受高空槽东移及冷空气扩散的共同影响，转阵雨或雷阵雨天气。

具体预报

今天夜里：晴天间多云。

17日(周五)：晴天间多云，气温19℃～37℃。

18日(周六)：晴天到多云，气温22℃～36℃。

19日(周日)：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，气温23℃～33℃。

20日(周一)：阵雨转多云，气温22℃～31℃。

21日(周二)：多云，气温22℃～32℃。

22日(周三)：多云转晴天，气温22℃～34℃。

23日(周四)：晴天到多云，气温22℃～36℃。⑥