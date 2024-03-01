明后两天，洛阳多个文博机构可免费鉴定民间文物

在“5·18国际博物馆日”到来之际，洛阳多个文博机构面向社会公众推出民间收藏文物免费鉴定咨询服务。

在“5·18国际博物馆日”到来之际，洛阳多个文博机构面向社会公众推出民间收藏文物免费鉴定咨询服务。

5月17日9:30至11:30、15:00至17:00，洛阳市考古研究院文物交流中心将在洛阳考古博物馆为社会公众提供免费文物鉴定咨询服务。鉴定范围为历代陶瓷、玉器、铜器、杂项四个类别，每位报名人员鉴定藏品不超过3件。

5月18日上午，洛阳博物馆将邀请程永建、韩建春等专家，在“河洛之光”数字馆内为市民、游客提供民间收藏文物免费鉴定咨询服务。鉴定范围包括金属器、陶瓷器、书画、玉器、杂项五个类别，每位报名人员鉴定藏品不超过3件。

参加鉴定的须为民间流传有序的传世品、民间合法收藏文物及其他符合法律法规规定的文物。以下藏品不予提供鉴定咨询：国有文物收藏单位收藏文物；依法应当上交国家的出土出水文物；非法来源的文物(如盗窃、盗掘、走私等)；国家法律法规禁止收藏、交易的文物；涉嫌损害国家利益或者有可能产生不良社会影响的文物；超出鉴定范围及上述鉴定类别的文物；申请人未在《待鉴定藏品持有人及藏品信息登记表》中填报的物品。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 王蕾 文/图）