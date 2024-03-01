国际博物馆日，洛阳多家博物馆推出精彩研学活动

5月18日是国际博物馆日，今年的主题是“博物馆致力于教育和研究”，为此，洛阳各博物馆、纪念馆围绕主题开展丰富多彩的趣味社教研学活动。

5月18日是国际博物馆日，今年的主题是“博物馆致力于教育和研究”，为此，洛阳各博物馆、纪念馆围绕主题开展丰富多彩的趣味社教研学活动——

二里头夏都遗址博物馆“我在夏博修文物”研学活动，主要内容为陶器修复体验。

定鼎门遗址博物馆“大国工匠定鼎处一战成诗扬威时”公益研学，通过沉浸式活动，增强孩子们的文化自信。

洛阳古墓博物馆“古墓寻龙记”研学活动，观展与寻龙任务融为一体，根据线索寻找博物馆内16条“龙”的踪迹，感受龙文化的演变。

洛阳周公庙博物馆“周公之治 礼乐其亨”社会教育课程，围绕周公所制定的礼乐、宗法制度，帮助青少年了解分封制的内涵及其作用。同时，该博物馆还将举办“兴古礼，少年强，抒胸臆，国运昌”12岁成童礼，通过传统的仪式，让孩子们体会成长的含义。

八路军驻洛办事处纪念馆“跟着书本去旅行 体验红色河洛游径”沉浸式主题研学活动，让孩子们了解革命的艰难曲折，传承红色精神。

洛阳考古博物馆“瓦当屋檐之下的东方浪漫”研学活动，带领孩子们认识瓦当，从而了解中国古建筑，树立文物保护意识。

中共洛阳组诞生地纪念馆“帽”美入画研学活动，带领小朋友们手工彩绘草帽。

新安县千唐志斋博物馆“写好中国字 做好中国人”专题研学，通过墓志书法讲解、传拓体验、手势舞表演等形式，让大家看到传统书法艺术之美。

如果您对这些活动感兴趣，可关注各博物馆、纪念馆官方微信公众号了解更多信息或报名参与。

此外，各博物馆还推出不少特色专题展览，您也可以去逛一逛：洛阳博物馆“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”；隋唐大运河文化博物馆“广州定制——广州博物馆藏清代中国外销纹章瓷展”；洛阳古墓博物馆“洮水·陶魂——临洮史前彩陶文化特展”；洛阳周公庙博物馆“纸落生花——王飞剪纸艺术展”；八路军驻洛办事处纪念馆“战争与和平——军盔收藏展”；三彩艺术博物馆举办“小手画三彩——全国第十二届儿童三彩釉画手稿展“等。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 王蕾 文/图）