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洛阳青年返乡投身文旅 给传统文创换上“潮流面孔”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.16 09:51

　　“你猜我能不能抽中隐藏款？”“我开出来的竟然是‘武则天’！”……近日，在位于洛阳市西工小街的一处文创自助销售设备前，一款饱含洛阳特色的盲盒手办受到广大市民和游客追捧。

　　今年34岁的洛阳小伙黄飘，是该盲盒手办的开发者。黄飘大学时学习英语专业，毕业后他离开家乡，前往郑州等地打拼，先后在建筑、餐饮、共享充电宝等行业创业。

　　2023年初，随着洛阳文旅火爆出圈，各类新文旅业态风生水起，这让涉足过多个行业且富有冒险精神的黄飘心动不已。经过市场调研和分析，与文旅息息相关的文创行业吸引了他的目光。

　　“洛阳文物资源丰富、历史底蕴深厚，是文创设计者的天堂。”黄飘说，但是在富有地域特色的盲盒手办领域，洛阳开发的较少。由于盲盒具有潮流化、轻量化的特点，是不错的“入场”之选，所以他放弃了以前的工作。

　　经过团队策划，黄飘以洛阳历史名人为灵感源泉，挑选了13个与洛阳相关的历史人物进行创意设计，包括武则天、关羽、杜甫等。这些成品手办，它们或手执毛笔、或怀抱琵琶，或拱手行礼……一幕幕生动的场景在现代新潮元素加持下，吸引着年轻人去了解洛阳的历史文化。

　　为增加产品沉浸感，黄飘还邀请专人为手办配音，打造成全国首款“会说话的盲盒”。每一个盲盒内，均放置二维码卡片，用户扫码即可听到该人物的“内心独白”。

　　该盲盒充分迎合了年轻人的审美和喜好，自2023年上市以来广受好评，仅去年一年便售出6万余个，销售总额达300多万元，获得了市场的认可。

　　除了盲盒手办，近日，在洛阳的部分酒店、餐饮场所，一款绿色的、与共享充电宝机器差不多大小的文创盖章机，也收获不少关注，这款机器是黄飘团队的新作品。

　　市民和游客扫描机身二维码，便可购买机器内置的文创冰箱贴和盖章打卡纸，该设备本身具备自助盖章功能，顾客将打卡纸放入机器，点击按钮即可获得一枚城市限定印章，为集章爱好者提供不少便利。

　　黄飘介绍，该设备为全国首创。“去年在文创门店，我们设置有传统的免费盖章点，供游客集章，印章供不应求。”他回忆，因前来盖章的游客量太大，他们几乎每个月都要换一批新印章。为解放人力物力，将集章引向自动化，2023年7月，黄飘集结了软硬件开发、平面设计等40余人，历时7个月，共同研发了这款设备。

　　对于设备推广，黄飘借鉴了共享充电宝的发展模式，将其投放在洛阳的酒店、餐饮等场所，并在文创盖章机上设置抽奖功能，即使不消费产品，市民和游客也可每天在该机器上参与抽奖活动，有机会抽中住宿、餐饮等优惠券，由此实现文创盖章机与酒店、餐厅的双向引流。

　　截至目前，由黄飘团队推出的两款与文创相关的机器，已在全市投放近百台，遍布洛阳各大博物馆和热门景区，以及部分酒店等地，均取得不错反响。

　　“洛阳文旅出圈，让各类文旅消费新产品、新场景不断涌现，不仅为游客带来了全新体验，也让像我一样的创业青年‘心向往之’。”黄飘说，“年轻态的洛阳，让我在文创开发上可以大胆创新，用既保留文化特色，又搭上潮流快车的产品，助力洛阳历史文化以大家喜闻乐见的形式飞入寻常百姓家。”（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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