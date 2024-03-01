一群可爱的“小昆虫”！洛阳一社区开展趣味亲子运动会

绿色的小青蛙、黄色的小蜜蜂、红色的小蚂蚁……近日，在洛阳市涧西区郑州路街道龙蓬社区联合辖区幼儿园开展的“昆虫总动员”亲子趣味运动会上，身穿各类昆虫服饰的孩子们，深度感受着变装和运动带来的“快乐加倍”。

绿色的小青蛙、黄色的小蜜蜂、红色的小蚂蚁……近日，在洛阳市涧西区郑州路街道龙蓬社区联合辖区幼儿园开展的“昆虫总动员”亲子趣味运动会上，身穿各类昆虫服饰的孩子们，深度感受着变装和运动带来的“快乐加倍”。

龙蓬社区相关负责人介绍，举办此次亲子趣味运动会，旨在充满趣味性和紧张感的比赛中，让父母与孩子相互帮助、全力以赴，度过一段难忘的夏日时光。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 崔丹丹 文/图）