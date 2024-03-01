洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

避免装修起纠纷 勿轻信口头承诺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.16 09:16

　　小项目的装修、施工，有时双方前期口头约定，图一时省事，可一旦出现纠纷，就要大伤脑筋了。近日，我市装修工人邓师傅就遇到了民宿装修纠纷麻烦事。

　　前段时间，邓师傅接手了一个民宿装修项目，完工后因与民宿负责人对装修工程效果意见不一，多次协商不成，工程尾款也要不到手。在协商期间，双方多次发生纠纷，于是报了警，但双方调解无果。

　　市公安局瀍河分局东关派出所旭升警务室民警高创立了解此情况后，与当事双方约定到警务室再次进行专门调解。民宿负责人认为邓师傅没有在约定工期内完工，耽误了民宿开业，而且工程质量存在瑕疵。而邓师傅称，之前双方口头约定他只负责包工，民宿方提供的物料有质量问题，不应该让他负责；工程延期是民宿方造成的，不应该让他承担这些损失。

　　民警在了解事情的来龙去脉后，对双方从法律政策、后果责任等多方面耐心劝解，协调双方当事人积极沟通，寻求化解矛盾的可行方案。在民警的不懈努力下，经过3个多小时调解，双方最终达成和解，并就工程尾款数额达成一致。民宿负责人根据协商意见，现场给付邓师傅工程尾款，把矛盾纠纷一次性化解，问题得到彻底解决。

　　民警提醒，市民在开展工程项目活动时，尤其在涉及人力、财力时，签订正式合同或者达成书面协议至关重要。项目主和承包商务必确保所有的口头承诺转化为书面形式，如果未来发生争议，能够拿出有效的法律依据。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵自强）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    闹钟响后，适当赖床更健康
    闹钟响后，适当赖床更健康
    闹钟响后，适当赖床更健康
        当下，许多人都有这样的经历：晚上辗转反侧难以入眠，早晨闹钟响后却迟迟不愿起床。赖床，似乎成了很多人的...
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
  • ·“一老一小”吃出健康好身体
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 丁俊晖VS奥沙利文！洛阳龙门石窟上演...
  • 项目为王！洛阳开展工业项目建设百日...
  • 点赞洛阳标杆！格力董事长董明珠一行...
  • 洛阳启动2024年全国助残日活动
  • 江凌调研农业科技创新、农技推广服务...
  • 暂停缴费！洛阳新奥燃气发布最新通知
  • 中航光电高端互连科技产业社区项目加...
  • 4000多个工作岗位！洛阳这场大型招聘...
  • 5月19日至21日 洛阳这家4A级景区免门票
  • 父亲借出钱后去世，儿子能成为“债主”吗
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夏日美景

    五月花开

    结果了

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605