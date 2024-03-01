避免装修起纠纷 勿轻信口头承诺

小项目的装修、施工，有时双方前期口头约定，图一时省事，可一旦出现纠纷，就要大伤脑筋了。近日，我市装修工人邓师傅就遇到了民宿装修纠纷麻烦事。

小项目的装修、施工，有时双方前期口头约定，图一时省事，可一旦出现纠纷，就要大伤脑筋了。近日，我市装修工人邓师傅就遇到了民宿装修纠纷麻烦事。

前段时间，邓师傅接手了一个民宿装修项目，完工后因与民宿负责人对装修工程效果意见不一，多次协商不成，工程尾款也要不到手。在协商期间，双方多次发生纠纷，于是报了警，但双方调解无果。

市公安局瀍河分局东关派出所旭升警务室民警高创立了解此情况后，与当事双方约定到警务室再次进行专门调解。民宿负责人认为邓师傅没有在约定工期内完工，耽误了民宿开业，而且工程质量存在瑕疵。而邓师傅称，之前双方口头约定他只负责包工，民宿方提供的物料有质量问题，不应该让他负责；工程延期是民宿方造成的，不应该让他承担这些损失。

民警在了解事情的来龙去脉后，对双方从法律政策、后果责任等多方面耐心劝解，协调双方当事人积极沟通，寻求化解矛盾的可行方案。在民警的不懈努力下，经过3个多小时调解，双方最终达成和解，并就工程尾款数额达成一致。民宿负责人根据协商意见，现场给付邓师傅工程尾款，把矛盾纠纷一次性化解，问题得到彻底解决。

民警提醒，市民在开展工程项目活动时，尤其在涉及人力、财力时，签订正式合同或者达成书面协议至关重要。项目主和承包商务必确保所有的口头承诺转化为书面形式，如果未来发生争议，能够拿出有效的法律依据。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵自强）