体长约1.2米的娃娃鱼搁浅 他们合力救助

“那么大的娃娃鱼，我还是头一次见！”14日，嵩县居民王利明感慨道，前两天，他在陆浑水库边玩，遇到一条娃娃鱼搁浅，赶紧联系相关部门对娃娃鱼实施救助。目前，娃娃鱼已放归自然。

工作人员测量娃娃鱼的体长

“那么大的娃娃鱼，我还是头一次见！”14日，嵩县居民王利明感慨道，前两天，他在陆浑水库边玩，遇到一条娃娃鱼搁浅，赶紧联系相关部门对娃娃鱼实施救助。目前，娃娃鱼已放归自然。

今年51岁的王利明是嵩县陆浑镇桥北村人，他家离陆浑水库仅200米远。12日下午，他到水库边看人钓鱼，刚到不久，意外发现一条黑乎乎的鱼在岸边搁浅。起初，他以为是一条鲇鱼，又仔细一瞧，竟是一条娃娃鱼。他使用树枝触碰娃娃鱼，娃娃鱼一动不动，他又把娃娃鱼往水里推，娃娃鱼依然不动。

捞起娃娃鱼

“我知道娃娃鱼是保护动物。”王利明说，他先把娃娃鱼放进附近一个水池里，然后拨打110报警。民警赶到也束手无策，只好向林业部门求助。很快，嵩县林业局自然保护地和野生动植物保护股的工作人员到达现场。

经工作人员初步检查，并未发现娃娃鱼有明显外伤，决定先观察一段时间。次日上午，工作人员发现娃娃鱼恢复了精神。经测量，这条娃娃鱼体长约1.2米、体重达15公斤。他们查阅资料认为，这条娃娃鱼存活应该超过了30年。随后，众人将娃娃鱼带至陆浑水库放生。