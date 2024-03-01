微信群里找工作 谨防不靠谱中介

“5日看到招聘信息，6日乘车前往上海，7日抵达工厂，8日就能直接上岗，日薪200多元……”如此省心、高薪的工作，您是否也会心动？

“5日看到招聘信息，6日乘车前往上海，7日抵达工厂，8日就能直接上岗，日薪200多元……”如此省心、高薪的工作，您是否也会心动？

近日，市民程先生致电新闻热线66778866，称自己通过微信群找短期工作，却遇到不靠谱中介。

今年3月，36岁的程先生赋闲在家，急需找一份工作。3月5日，他在一个加入许久的微信兼职群里，看到招聘信息：“上海，长白班，大型化妆品厂，日薪230元至266元，免费吃住、工作简单……”程先生很心动，便添加了信息发布者“张老师”(微信名)的微信。

3月6日，程先生坐上了直达上海工厂的长途汽车。

3月7日，程先生抵达上海，却被中介告知该化妆品厂人已招满，可将其推荐到附近一家电子厂工作，同样包吃住，但薪资没有之前高。

“看到这条信息后，我的第一感觉就是被骗了。可我来都来了，肯定想先工作、赚点钱。”程先生告诉记者，3月8日，他便在这家电子厂上岗，中介承诺，干满一个月还能收到中介人员给予的2000多元“返费”。

“干满一个月离开工厂时，4000多元工资结账了，但中介承诺的2000多元‘返费’却始终没着落。”程先生说，他多次联系中介“张老师”，对方起初回应称要晚两天，后来干脆不理会，还将程先生踢出群聊，直到5月10日也没有任何进展。

程先生说，他希望分享个人经历，提醒更多人在网络上找工作要谨慎。

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找工作应通过正规渠道 人社部门教您如何擦亮双眼

1.要通过正规渠道求职。在找工作时，尽量通过人社部门举办的线下招聘会，或者企业的官方网站、官方微信公众号等获取招聘信息。

2.要看证。即便通过微信群、转介绍等方式获取招工信息，也要查看职业中介机构的相关资质。一般来说，职业中介机构必须有固定办公场所、取得人力资源服务许可证才能开展职业中介服务。

3.要核实。当不确定某家职业中介机构是否正规时，可联系当地人社部门核实有关信息。

4.要留存重要证据。无论哪种招工方式，都应该签订相关服务协议，留存中介机构提供服务的证据。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）