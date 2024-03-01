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与亲人失散50年，他终于回到了家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.16 08:47

　　“你的小名叫什么？”

　　“小梅(音)。”

　　5月11日，山东日照，当头发花白的李业芬确认眼前这名男子就是自己失散多年的弟弟李业法时，情绪一下子失去控制，泣不成声。

　　至此，漂泊在外长达半个世纪的他终于与家人团聚。站在一旁的伊川县救助管理站工作人员见此情景，也露出了欣慰的笑容。

　　他写出了家庭住址，无奈却“查无此人”

　　2017年6月，伊川警方在巡逻时发现一名流浪乞讨男子，于是将其送至县救助管理站妥善安置。

　　该男子言语不清、交流困难，无法说出自己的真实姓名。无奈之下，救助管理站为其起名“伊志文”，并按有关救助政策为其办理了落户手续，在站内集中供养。

　　“7年间，我们的工作人员多次与他沟通，引导他提供身份信息，但一直没有取得实质性进展。”伊川县救助管理站有关负责人说。

　　其间，工作人员采集了该男子的指纹、DNA和人像信息，并通过网络媒体和寻亲平台发布寻亲公告，希望能找到他的亲人，但始终没有获得消息。

　　3年前的一天，在工作人员的引导下，“伊志文”在纸上写出“山东省日照县上湖公社下湖大队”字样。

　　他的这一举动，让寻亲工作迎来转机。经工作人员查询，“伊志文”写下的日照县，就是今天的日照市东港区。该区南湖镇下辖的上湖村、下湖一村、下湖二村、下湖三村等地名，与“伊志文”提供的信息对得上。然而，工作人员与当地救助管理机构多次核实，反馈的信息却是“查无此人”。

　　人名的出现，为寻亲带来希望

　　在伊川县救助管理站，“伊志文”得到了很好的照顾，工作人员也在想方设法为其寻找亲人。

　　前不久，在工作人员的耐心沟通下，“伊志文”又写出了“山东省日照县下湖公社上湖大队”字样。

　　“我们认为，他两次写下的内容虽略有出入，但一定与此地存在某种渊源。”伊川县救助管理站站长刘志强说，他们决定奔赴山东日照实地走访，为“伊志文”寻亲。

　　9日下午，伊川县救助管理站3名工作人员与“伊志文”一起到达山东日照。次日上午，在当地民政部门的支持配合下，他们前往南湖镇上湖村、下湖一村、下湖二村、下湖三村等地寻找有关线索。然而，大家持续走访一天，并未获得有效信息，寻亲工作再次陷入僵局。

　　大家再次耐心询问“伊志文”，家里还有些什么人等。或许是家乡的风土人情勾起了他的回忆，他又写下“山东省日照县下湖公社上湖大队李业法、李业华”字样。

　　李业法、李业华分别是谁？能否找到其人？人名的出现，为寻亲带来希望。

　　失散50年，姐弟三人终团聚

　　5月11日上午，一行人员再次来到南湖镇上湖村走访。这次，他们找到了一位名叫李业华的村民。

　　李业华表示，眼前的“伊志文”与自己失散多年的弟弟有些相似，但因为时间久远，他一时无法确认。随后，他叫来自己的姐姐李业芬，经二人反复辨认，确定“伊志文”就是失散的弟弟。

　　据李业华介绍，他的弟弟名叫李业法，今年已经63岁。在李业法13岁时，由于其母改嫁，将他带至异地后失联。之后，家人虽不断寻找，但并无结果，后来大家认为他已不在人世。

　　“由于李业法与家人已失联50年，他的户口也早已注销，这是寻亲工作长期难以取得进展的重要原因。”刘志强说。

　　失散50年，李业法终于同家人团聚。当伊川县救助管理站工作人员准备返回洛阳时，李业法充满不舍，坚决要一同返回。在大家的耐心安慰和劝说下，他最终含泪与大家道别。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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