近日，共青团老城区委、老城区教体局、老城区退役军人事务局等单位联合举办“追寻红色足迹 争做时代新人”主题团日暨老城区2024年度集中入团活动。

近日，共青团老城区委、老城区教体局、老城区退役军人事务局等单位联合举办“追寻红色足迹 争做时代新人”主题团日暨老城区2024年度集中入团活动。活动组织老城区各街道团员青年代表，区属各中学新发展团员、入团积极分子共百余人，走进洛阳市烈士陵园，为革命烈士扫墓，从展陈的“老物件”中感悟红色精神、赓续红色血脉，争做堪当民族复兴重任的时代新人。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 石智卫 摄)