集中连片推进乡村全面振兴—— 一论不断开创洛阳“三农”工作新局面

乡村振兴，洛阳开启新一程！

乡村振兴，洛阳开启新一程！

1天时间、3个观摩组、9个县区45个村，日前召开的市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，对全市乡村振兴工作展开新一轮观摩交流与部署，动员全市上下学习运用“千万工程”经验，持续实施“151”工作举措，扎实推进“4+2”阶段性重点工作，不断开创洛阳“三农”工作新局面。其中，这次会议最重要的部署，就是全新提出集中连片推进乡村全面振兴，标志着全市乡村振兴工作从过去点上示范转向今后面上推动，意义深远。

振兴潮涌田野间，河洛山乡气象新。一条条道路实现“白改黑”，提了颜值、增了气质；一户户农家拥抱牛羊养殖、特色种植，得益于“企业+村集体+农户”等模式加持，上了规模、富了口袋；供排水管网进村入户，让村民吃上净水、告别旱厕、洗澡无忧，过上不比城里差的生活；乡里中心遍地开花，集政务服务、教育培训、养老托育等多元功能于一体，成为乡亲们愿去常去的村中“CBD”……行走在今日洛阳乡村，在“151”工作举措统领下，在“4+2”阶段性重点工作撬动下，更在广大基层干部与农村群众的同心奋斗下，乡村产业百花齐放、乡村建设各美其美、乡村治理新风扑面，全市乡村振兴工作取得了阶段性显著成效。实践充分证明，乡村振兴路上，洛阳大有可为、路子对头，贯通了上情，把准了市情，顺应了民情！

乡村日新月异，振兴梦想加速。作为一项深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚的历史性任务，推进乡村全面振兴，难在“全面”，也重在“全面”。我们既要实现乡村各领域全方位的振兴，也要让不同基础不同条件的村庄都能够参与乡村振兴。这是变点上突破为面上发力，是让星星之火成燎原之势，是让乡村振兴真正在河洛大地成气候、成风景。

集中连片，锚定的就是全面振兴。经过近三年的不懈探索和持续攻坚，全市各县区无论是在牛羊养殖、特色种植等产业发展上，还是在交通路网、供排水一体化等基础设施建设上，抑或是在教育、医疗、养老等公共服务布局上，既有“量”的积累、“质”的提升，也在产业趋向一致、设施走向联通、服务功能互补中，让相邻乡镇和村庄有了“融”的趋势和成效。可以说我们前期的典型引路已经引出了路子，示范引领也已领出了样子，如今以集中连片推进乡村全面振兴有基础、有条件，其时已至、其势已成。

集中连片，“集”的是宝贵的人、财、地等要素资源，“连”的是可观的融合、聚力、共兴等发展效应，其将让我们避免各管一摊、各自为战，推进规划统一化、产业规模化、设施一体化、服务集中化，凝聚推进乡村振兴的强大合力。具体到当下，我们就要以县域为单位，科学编制乡村振兴规划，深入研究未来人口转移和乡村演变趋势，统筹谋划基础设施建设和产业布局、城乡融合发展和公共服务提升，更好引导乡村连片建设发展；就要扎实抓好集中连片示范区建设，坚持以产业连片发展为纽带，结合产业定位完善基础设施，以集中连片发展促进农业规模化经营、带动乡村全面振兴；就要建好用好集中连片推进机制，加大县域和乡镇统筹力度，实行以强带弱、联动发展，建立共建帮扶机制，高效整合资源要素支持连片发展。

路子选对了，就要坚定走下去。深入落实市委既定部署，持续在实践中大胆探索，努力以集中连片发展的画笔绘就乡村全面振兴的动人图景！(洛平)