洛阳车主注意！今晚油价调整

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年5月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年5月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。

折合升价，92号汽油每升下调0.18元，95号汽油每升下调0.19元，0号柴油每升下调0.19元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花9元。⑥