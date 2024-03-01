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洛阳车主注意！今晚油价调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 国家发改委网站 2024.05.15 19:13

　　洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年5月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。

　　折合升价，92号汽油每升下调0.18元，95号汽油每升下调0.19元，0号柴油每升下调0.19元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花9元。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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