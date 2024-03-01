洛阳警方开展打击跨境违法犯罪专项行动

近日，洛阳警方部署开展“断链3号”专项行动，重拳打击跨境涉赌涉诈违法犯罪行为。
近日，洛阳警方部署开展“断链3号”专项行动，重拳打击跨境涉赌涉诈违法犯罪行为。
近日，洛阳警方部署开展“断链3号”专项行动，重拳打击跨境涉赌涉诈违法犯罪行为。
根据部署，洛阳警方将坚持多警种合成作战，充分运用各类资源手段，全面摸排收集违法犯罪线索，实施快侦快诉，形成强大震慑。对案件中涉及的其他人员线索，持续深挖扩线，对仍滞留境外的重点人员积极开展劝返工作。同时，对外出重点涉赌诈国家的务工人员较多的区域，压实属地主体责任，完善日常监管制度，形成长效工作机制，形成严厉打击跨境涉赌涉诈违法犯罪高压态势。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 任双波）
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