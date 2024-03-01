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存在消防安全隐患 洛阳15家单位被曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 16:52

　　为进一步加强消防产品监督管理工作，规范全市消防产品市场秩序，近期，洛阳市消防救援支队对近期检查发现的使用不合格消防产品情况及存在消防安全隐患的15家单位进行曝光。

　　防火门存在不合格现象的单位：

　　涧西区洛阳天宏酒店管理有限公司

　　隐患：一层西侧防火门有松动、脱落及严重变形现象，不能可靠关闭。

　　洛阳市高新开发区桂花园洗浴中心

　　隐患：二层东侧、西侧安全出口防火门未填充水泥砂浆(门扇和门框的结构和填充材料的种类及相应参数，与型式检验报告中受检样品不同)。

　　伊滨区洛阳华洋国际学校

　　隐患：高中部教学楼一层东侧、餐厅一二层使用的钢质防火门、防火门门框未填充水泥砂浆。

　　手提干粉灭火器存在不合格现象的单位：

　　洛龙区洛阳市柒舍酒店管理有限公司

　　隐患：部分型号的手提式干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内。

　　孟津区志倩食品销售店

　　隐患：部分型号的手提式干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内。

　　新安县高氏汤餐饮店

　　隐患：疏散通道使用的手提式干粉灭火器筒体没有钢印。

　　宜阳县中油华宜天然气有限公司

　　隐患：手提式干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内。

　　嵩县思琪服饰店

　　隐患：手提式干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内。

　　消防应急照明灯具存在不合格现象的单位：

　　偃师区偃师兰亭足浴店

　　隐患：二层安全出口西侧消防应急照明灯具主电源切断后5秒内未转入应急状态。

　　孟津区城关镇潮衣库服装批发商行

　　隐患：童装区使用的消防应急照明灯具应急工作时间小于规定的应急照明时间。

　　洛宁县郑州易生活物业服务有限公司

　　隐患：消防应急照明灯主电源切断后5秒内未转入应急状态。

　　栾川县唐人街娱乐有限公司君山电影城

　　隐患：消防应急照明灯主电源切断后5秒内未转入应急状态。

　　独立式感烟火灾探测器存在不合格现象的单位：

　　伊川县洛阳希多酒店管理有限公司

　　隐患：六层房间的独立式感烟火灾探测报警器自检时未发出声、光火灾报警信号。

　　消防软管卷盘存在不合格现象的单位：

　　瀍河区合和歌舞厅

　　隐患：V12房间旁使用不合格消防软管卷盘(卷盘摆动角小于90°)

　　有衬里消防水带存在不合格现象的单位：

　　汝阳县百联文化传媒有限公司

　　隐患：有衬里消防水带未获得有效的强制性产品认证证书及未获得有效的型式检验合格报告。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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