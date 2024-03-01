及时清障除隐患！洛阳城管部门已处理倒树、断树300余棵 断枝2400余处

14日晚至15日凌晨，洛阳连续发布大风预警，不少市民被狂风惊醒。同时，道路两侧、绿化带等树木也受到不同程度的影响。

14日晚至15日凌晨，洛阳连续发布大风预警，不少市民被狂风惊醒。同时，道路两侧、绿化带等树木也受到不同程度的影响。

接到大风预警后，洛阳市城市管理局立即组织洛阳市园林绿化中心启动应急预案，抢险人员及机械随时待命，及时做好突发险情处置工作。园林绿化部门24小时值班电话也接到不少热心市民的来电，反映倒树、断枝等情况。

“本次大风影响范围广泛，龙门大道、三川大道、机场路、中州西路、南昌路、开元大道、丝路大道等多条道路受到影响。”洛阳市园林绿化中心有关负责人介绍，该中心连夜对影响市民通行、存在安全隐患的道路进行清障，同时全面展开倒树、断树、断枝清理工作，目前此项工作仍在进行中。截至15日9时，城管部门已处理倒树、断树300余棵，断枝2400余处，出动6台货车、3台高空作业吊车和2400余人作业。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）