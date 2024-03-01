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乡村振兴！洛阳一社区助力艾草变身“致富草”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.15 09:35

　　14日上午，刚刚踏进洛阳市伊滨区寇店镇干村社区中药材“艾草”种植基地，一股子艾香就“呲溜”一下钻进了鼻孔，放眼望去，种植基地内的艾草身姿壮硕挺拔，其中不少都已达到成熟标准。

　　对于已经成熟的艾草，收割机“大显身手”。在一阵阵机器的轰鸣声中，一排排艾草匍匐倒地，等待5天的自然晾晒。干村社区党支部书记高新民介绍，这是该社区今年抢抓有利天气收割的第一茬艾草。

　　“自从社区开始种艾草，不仅让俺们在家门口找到了工作，年底还会给俺们分红，口袋鼓起来，日子越过越好。”说起种艾草的好，49岁的社区居民李建芬笑嘻嘻地捡起一根枯树枝，在土地上给我们算起了这样一笔账——以她家为例，6亩土地以每年每亩土地650元的价格入股集体经济合作社，到年底能分得土地租金3900元，平日里，她还“应聘”成为艾草基地的管理员，每天能获得60元报酬，再加上集体经济的年底分红，“看看，这一年到头可不少钱！”

　　今年是该社区种植艾草的第8个年头，社区采用“党支部+集体经济合作社”的模式，规模化种植艾草320亩，形成了“一村一品”的特色产业，为社区内的留守老人或妇女提供近40个工作岗位。

　　小小艾草，浑身是宝。艾草在中医药理中有祛湿、散寒、止血、消炎等功效，艾草产品成为市场上的“香饽饽”。

　　“按照今年的艾草收成和市场价格，第一茬艾草总收益有望突破20万元！”高新民说，干村艾草不打农药、人工锄草，获得市场的喜爱。今年以来，该社区持续打造高标准农田，在增设8口灌溉井的基础上，加大对从业居民的培训力度，以艾草产业发展助推乡村振兴，壮大集体经济，打造“干村艾草”品牌，带动群众增收致富，“今年预计能收三茬，年底为股东们分红！”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 马秦明 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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