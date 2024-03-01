洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河一社区开办“手工坊” 助居民家门口就业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.15 09:32

居民在社区“手工坊”里学习制作技巧

　　“退休在家正好没事干，做点手工活既打发时间，还能挣点外快，挺好的。”14日，在洛阳市瀍河区东关街道通巷社区邻里中心，52岁的居民刘红正跟着“六贝手工工作室”的老师学习手工串珠。

　　“六贝手工工作室”是通巷社区与青年创业者合作开办的一个公益惠民项目，该项目主要面向辖区内的困难家庭、退休人员、全职宝妈等群体提供就业帮扶，目前已经吸引近百名居民报名参与，带动近50名居民就业。

　　“这个项目的模式很简单，社区提供场地，青年创业者提供技术指导和制作材料，居民负责加工制作。”通巷社区工作人员说。

　　目前，“六贝手工工作室”每天都有老师在免费教授手串、香囊、艾草包、饰品挂件等手工品的制作技巧，居民只需要报名参与该项目，即可领取材料制作，用成品换取手工费。

　　“不同的产品工费不一，以最简单的手串为例，熟手完成一件手串大概需要1分钟，每件有一毛到一毛五的手工费。从以往经验看，如果一个人想专职做手串，一个月能有3000多元的收入。如果只是想打发时间，收入有几百到上千元不等。如果是做钓鱼线、缝纫品等，手工费会更高。”运营“六贝手工工作室”的青年创业者付家轩说。

　　如今，通巷社区“六贝手工工作室”不仅是社区居民的创业基地，也成为街坊邻居之间互动交流的热门场所，不少居民利用学技术、做手工的时间聚在一起聊生活、拉家常，进一步增进了邻里和谐。

　　“我们希望通过这个项目，一方面丰富辖区居民的生活，促进邻里交流互动；另一方面为部分居民提供技能培训和就业机会，帮助他们实现自我价值。”通巷社区相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 高磊 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
        说起颈椎腰椎病患者，您是不是先想到老年人？近日，记者走访我市部分医院发现，随着人们生活方式改变，颈椎...
  • ·“一老一小”吃出健康好身体
  • ·预防发胖 注意四个窗口期
  • ·直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证摘镜手术过程
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 承福门大街景观风貌换新颜【组图+视频】
  • 鹰嘴山上露营地 黄河岸边赏美景【组图】
  • 为雌株“避孕”！6月15日前洛阳将集中...
  • 阵风9到10级！洛阳发布大风黄色预警
  • 无人机牵引先导索飞跃黄河！济新高速...
  • 市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩...
  • 涧西区南昌路增设监控设备 5月21日起...
  • 江凌与豫信电科董事长李亚东举行工作会谈
  • 徐衣显与中铁建设集团总经理孙洪军举...
  • 划重点！2024，洛阳乡村振兴工作这么干
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夏日美景

    五月花开

    结果了

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605