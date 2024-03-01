瀍河一社区开办“手工坊” 助居民家门口就业

“退休在家正好没事干，做点手工活既打发时间，还能挣点外快，挺好的。”14日，在洛阳市瀍河区东关街道通巷社区邻里中心，52岁的居民刘红正跟着“六贝手工工作室”的老师学习手工串珠。

居民在社区“手工坊”里学习制作技巧

“退休在家正好没事干，做点手工活既打发时间，还能挣点外快，挺好的。”14日，在洛阳市瀍河区东关街道通巷社区邻里中心，52岁的居民刘红正跟着“六贝手工工作室”的老师学习手工串珠。

“六贝手工工作室”是通巷社区与青年创业者合作开办的一个公益惠民项目，该项目主要面向辖区内的困难家庭、退休人员、全职宝妈等群体提供就业帮扶，目前已经吸引近百名居民报名参与，带动近50名居民就业。

“这个项目的模式很简单，社区提供场地，青年创业者提供技术指导和制作材料，居民负责加工制作。”通巷社区工作人员说。

目前，“六贝手工工作室”每天都有老师在免费教授手串、香囊、艾草包、饰品挂件等手工品的制作技巧，居民只需要报名参与该项目，即可领取材料制作，用成品换取手工费。

“不同的产品工费不一，以最简单的手串为例，熟手完成一件手串大概需要1分钟，每件有一毛到一毛五的手工费。从以往经验看，如果一个人想专职做手串，一个月能有3000多元的收入。如果只是想打发时间，收入有几百到上千元不等。如果是做钓鱼线、缝纫品等，手工费会更高。”运营“六贝手工工作室”的青年创业者付家轩说。

如今，通巷社区“六贝手工工作室”不仅是社区居民的创业基地，也成为街坊邻居之间互动交流的热门场所，不少居民利用学技术、做手工的时间聚在一起聊生活、拉家常，进一步增进了邻里和谐。

“我们希望通过这个项目，一方面丰富辖区居民的生活，促进邻里交流互动；另一方面为部分居民提供技能培训和就业机会，帮助他们实现自我价值。”通巷社区相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 高磊 文/图)