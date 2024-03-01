司马光(公元1019年—公元1086年)，字君实，号迂叟，祖籍陕州夏县(今山西省夏县)涑水乡，北宋政治家、史学家、文学家。北宋熙宁四年(公元1071年)，司马光退居西京洛阳，居住洛阳十五年，在独乐园中著成了不朽巨著《资治通鉴》。司马光与洛阳牡丹文化密切相关，今天，我们谈谈司马光与牡丹的故事。

司马光赏花图 聂剑帆 画

司马光(公元1019年—公元1086年)，字君实，号迂叟，祖籍陕州夏县(今山西省夏县)涑水乡，北宋政治家、史学家、文学家。北宋熙宁四年(公元1071年)，司马光退居西京洛阳，居住洛阳十五年，在独乐园中著成了不朽巨著《资治通鉴》。司马光与洛阳牡丹文化密切相关，今天，我们谈谈司马光与牡丹的故事。

洛邑牡丹天下最

北宋熙宁四年(公元1071年)年初，司马光退居西京洛阳，任西京留守司御史台，在郊外买了二十亩地辟为园林，命名为独乐园。他在《独乐园记》一文中写道：“孟子曰：‘独乐乐，不如与人乐乐；与少乐乐，不若与众乐乐。’此王公大人之乐，非贫贱所及也！”司马光认为自己无资格享王公大人之乐：“自乐恐不足，安能及人？”故自称“迂叟”，该园为“迂叟独乐处”，故称独乐园。

独乐园在何处呢？清嘉庆《洛阳县志》载：“独乐园遗址，在洛阳城东南伊洛河间司马街村。”民国李健人《洛阳古今谈》说：“今之司马庄，即温公独乐园故址，庄在城东南三十里，内有司马温公祠。”

独乐园不仅是司马光家庭的宅园，同时也是《资治通鉴》修书局的办公场所。司马光的三大助手刘恕、刘攽、范祖禹也常住在这里，他们都是当时的名士和鸿儒。司马光的继子司马康于神宗熙宁三年(公元1070年)中进士后，以“检阅文字”的身份，参与了《资治通鉴》的编修工作，是司马光的第四大助手。

司马光刚来洛阳的那个春天，他携夫人、儿子和他的助手等人，游览了安国寺。他的《又和安国寺及诸园赏牡丹》云：“洛邑牡丹天下最，西南土沃得春多。一城奇品推安国，四面名园接月波。山相著书称上药，翰林弄笔作新歌。人间朱粉无因学，浪把菱花百遍磨。”

安国寺，《元河南志》的“宣风坊”条：“安国寺，旧在水南宣风坊，本隋杨文思宅，后赐樊子盖。唐为宗楚客宅，楚客流岭南，为节愍(mǐn)太子宅。太子升储，神龙三年建为崇因尼寺，复改卫国寺。景云元年改安国寺，会昌中废，后复葺之，改为僧居诸院，牡丹特盛。”

安国寺在唐代宣风坊，其北是月波堤，即月陂堤，是重要的牡丹观赏区。唐武宗时期，安国寺被毁，后又重建。重建后的寺名，在北宋李格非的《洛阳名园记》中有记载，是天王院花园子，观堂很少，却有很多株牡丹。