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老城区道北路街道：义诊进社区 服务暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.15 08:51

　　量血压、测血糖、测视力……近日，老城区道北路街道道北社区竹林新村小区开展居民健康义诊志愿服务活动，把健康送到居民身边。活动现场，医务人员为居民做各类检查，指导居民养成健康生活习惯，志愿者发放夏日疾病预防小常识等宣传手册，引导群众树立“有病早治，无病早防”的科学健康理念。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合 摄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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