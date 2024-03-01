全国基层公共阅读服务推广项目名单公布 洛阳一家图书馆入选

日前，文化和旅游部公布了全国基层公共阅读服务推广项目名单，我省7家图书馆入选，我市新安县图书馆名列其中。

日前，文化和旅游部公布了全国基层公共阅读服务推广项目名单，我省7家图书馆入选，我市新安县图书馆名列其中。 日前，文化和旅游部公布了全国基层公共阅读服务推广项目名单，我省7家图书馆入选，我市新安县图书馆名列其中。 该评选旨在提升基层公共阅读服务的覆盖面和实效性，推动公共文化服务高质量发展，全国共有204家图书馆入选。作为全国一级图书馆，新安县图书馆积极发挥图书馆文化阵地作用，在读者服务、数字建设、特色活动等方面持续发力，开展形式多样的阅读推广活动，持续推动全民阅读。 近年，我市着力打造多元阅读阵地，公共图书馆、城市书房、农家书屋、图书馆流动服务点等设施日益完善，各级公共图书馆与城市书房、图书馆流动服务点等互补，形成了通借通还、服务规范的图书馆总分馆体系，不断擦亮“书香洛阳”品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)