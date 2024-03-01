全国基层公共阅读服务推广项目名单公布 洛阳一家图书馆入选

日前，文化和旅游部公布了全国基层公共阅读服务推广项目名单，我省7家图书馆入选，我市新安县图书馆名列其中。
日前，文化和旅游部公布了全国基层公共阅读服务推广项目名单，我省7家图书馆入选，我市新安县图书馆名列其中。
日前，文化和旅游部公布了全国基层公共阅读服务推广项目名单，我省7家图书馆入选，我市新安县图书馆名列其中。
该评选旨在提升基层公共阅读服务的覆盖面和实效性，推动公共文化服务高质量发展，全国共有204家图书馆入选。作为全国一级图书馆，新安县图书馆积极发挥图书馆文化阵地作用，在读者服务、数字建设、特色活动等方面持续发力，开展形式多样的阅读推广活动，持续推动全民阅读。
近年，我市着力打造多元阅读阵地，公共图书馆、城市书房、农家书屋、图书馆流动服务点等设施日益完善，各级公共图书馆与城市书房、图书馆流动服务点等互补，形成了通借通还、服务规范的图书馆总分馆体系，不断擦亮“书香洛阳”品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605