洛阳今日气温明显下降 注意及时调整着装

今日：多云转晴天，东北风4级～5级转偏南风2级～3级，气温19℃～26℃。 昨日，我市最高气温34.6℃，阳光很“毒辣”。今日，气温明显下降。 省气象台预计，受冷空气影响，今日我省淮河以北大部分地区最高气温较前期下降8℃左右，多地最高气温26℃左右，请注意及时调整着装。明日，气温将明显回升。 由于空气干燥，今明两天，我省森林火险气象等级仍然较高，一定要注意野外用火安全。 截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，昨日到今日受冷空气影响，我市风力较大，气温较前期明显下降。20日前后受高空槽东移影响，局部地区有阵雨或雷阵雨。 最近几天天气预报 今日：多云转晴天，东北风4级～5级转偏南风2级～3级，气温19℃～26℃。 明日：晴天间多云，气温13℃～31℃。 17日(周五)：晴天间多云，气温18℃～35℃。 18日(周六)：晴天到多云，气温20℃～35℃。 19日(周日)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温21℃～33℃。 20日(周一)：多云间阴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃～32℃。 21日(周二)：多云间阴天，气温22℃～30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）