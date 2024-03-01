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宜阳县香鹿山镇香泉村：优化为民服务 提升治理效能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 21:41

　　乡里中心建设是推动公共服务进村，提升基层治理水平的重要载体。在洛阳市宜阳县香鹿山镇香泉村乡里中心，养老、托幼等服务功能集中布局，市场化运营与公益性服务结合，让老百姓乐享家门口的幸福生活。

　　在乡里中心建设过程中，香泉村充分尊重群众意愿，使群众的意见建议随时转化为多元化服务，建成24小时便利超市、乡村大食堂、托幼中心等场所，真正实现了“民有所需，我有所应”。同时，该村积极探索市场化运营模式，采用“多元服务、延时服务、周期服务”手段，确保村集体和市场主体“互惠共赢”。2023年，香泉村集体经济收入达到62万元，其中乡里中心收入10.5万元。

　　为了让乡里中心成为群众愿来、常来的“打卡地”，该村突出自治、自乐、志愿组织一体化建设，实现群众入组、党员联系、活动开展“三个全覆盖”；充分发挥“乡村策划师”的作用，推出更多“特色”服务，努力打造区域性服务阵地。

　　数字赋能可为乡村振兴插上“智慧翅膀”。该村通过建设“数据驾驶舱”，把村集体分红以积分形式派发给群众，通过线上发布任务、线下认领任务和“两委”班子评定任务“三步法”，让数据转化为惠及老百姓的贴心服务，以“小积分”激发基层治理“新活力”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 白云飞 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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