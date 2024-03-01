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洛宁县东宋镇：坚持富民导向 大力培育特色产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 21:41

　　引入龙头企业木美土里公司，发展“瑞香红”优质苹果1.2万亩；建成全国最大的文玩核桃原产地，发展文玩核桃1.3万亩……近年，洛阳市洛宁县东宋镇把富民增收作为首要任务，推动乡村特色产业快速发展、整体提升，被评为全市“富民增收”先进乡镇、特色产业示范乡镇。

　　注重优化布局，调整产业结构。东宋镇结合自身资源禀赋、特色优势，因地制宜优化产业布局，通过土地流转、老果园改造，大力发展苹果种植、文玩核桃产业，拉长农文旅产业链条，不断提升产业集聚效益、带动能力，实现亩均效益倍增。

　　注重龙头带动，强化利益联结。积极引进培育龙头企业、专业合作社16家，采用“龙头企业+专业合作社+农户”模式，完善吸纳务工、资产租赁、收益分配等7种利益联结机制，让群众分享产业增值收益，实现“土地有分红、务工有收入、产品有销路”。

　　注重政策落实，强化要素保障。该镇认真落实支持优质水果、牛羊养殖的产业发展政策，谋划实施总投资3200万元的资产收益项目，支持特色产业发展；用好“惠农e贷”政策，发放“金牛贷”“苹果贷”“烟叶贷”等1768万元，有效解决资金瓶颈问题；积极开展“订单、定向、定岗”培训，完成技能培训3000人、新增持证1800人。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 白云飞 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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