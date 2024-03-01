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伊川县：坚持连片推进 实现全域提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 21:41

　　规划连片编制、产业连片发展、环境连片提升、资源连片整合……在乡村振兴实践中，洛阳市伊川县按照均衡发展、共同富裕要求，在分级分类基础上，以乡镇为单位实施连片推进，加快实现全域提升目标。

　　规划连片实施，实现科学引领。根据产业发展、乡村建设、乡村治理基础，伊川县今年共确定3个精品村和33个示范村，覆盖所有乡镇，在资金投放、项目安排上全部以片区为重点，实现工作聚焦、资源聚集、发展聚势。

　　产业连片发展，夯实振兴根基。围绕“2+2+N”特色产业体系，该县在基础保障和产业布局上注重连片推进，扩大规模，延伸链条，构建“一企带一链、一链成一片”的产业发展格局。按照东岭小米、烟叶和西岭红薯、中药材的基本产业布局，该县聚焦“一乡一业”，推进规模连片发展，今年种植规模超过30万亩。

　　环境连片打造，提升乡村“颜值”。引入第三方保洁运维公司全面接管城乡生活垃圾收运处置，布局建设中转站超过50个。统筹“四好”农村路、乡村振兴示范区产业路建设，完善路网体系、提升通行水平，为群众出行和产业发展提供坚实交通支撑。

　　资源连片投入，汇聚发展合力。建立上级争取、县乡补助、乡贤捐助、基层筹资、群众投劳的“五位一体”筹资筹劳模式，集中资源投入乡村集中连片建设，有效解决乡村建设资金难题。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 白云飞 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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