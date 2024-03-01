嵩县田湖镇：“四链同构”做强丹参特色产业

眼下正值道地丹参盛花期，位于嵩县田湖镇的万亩丹参基地，紫色花海唯美浪漫。一条长22公里的乡村道路串联起丹参田，以生态乐园、咖啡角等体验区点缀其中，打卡游客络绎不绝。

眼下正值道地丹参盛花期，位于嵩县田湖镇的万亩丹参基地，紫色花海唯美浪漫。一条长22公里的乡村道路串联起丹参田，以生态乐园、咖啡角等体验区点缀其中，打卡游客络绎不绝。 眼下正值道地丹参盛花期，位于嵩县田湖镇的万亩丹参基地，紫色花海唯美浪漫。一条长22公里的乡村道路串联起丹参田，以生态乐园、咖啡角等体验区点缀其中，打卡游客络绎不绝。 去年以来，当地以打造西山乡村振兴示范片区为重点，坚持组织链、产业链、增收链、价值链“四链同构”，加快丹参特色富民产业发展，持续夯实全面推进乡村振兴产业基础。 党建引领，建强组织链。创新建立“把支部建在产业链上促进产业发展，把支部建在项目上促进项目建设”的“两建两促”工作机制，确保工作落地落实。 科技赋能，完善产业链。积极融入“中原药谷”建设，强化人才科技支撑；打造中药材标准化种植基地，推动全产业链“一体化”发展，实现安全可追溯；精准对接市场，开展订单式供销服务，创树洛阳丹参品牌。目前，全镇丹参种植面积达到2.6万亩。 联农带农，搭建增收链。紧盯构建中药材产业全链条服务体系，做好技能培训和“农文旅”融合发展“两个结合”，落实“租金+薪金+管理金+奖金”利益联结机制，直接带动13个村集体增收200余万元。 农文旅融合，拓宽价值链。依托万亩丹参种植基地，打造生态广场、露营基地等新消费场景，形成康养运动、生态露营等文旅业态，拓展群众增收渠道。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）