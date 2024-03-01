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孟津区卫坡村：古村新业态 阔步振兴路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 21:41

　　古今融合的建筑风格，小众又宝藏的主题艺术展……位于孟津区朝阳镇卫坡村的“魏坡·新序”园区，传统村落融入时尚业态，游人络绎不绝。

　　在建设运营中心，当地充分发挥乡村资源禀赋，前置运营思维，植入多元业态，将古民居特色与现代多元化元素相融合，构建“城市微度假＋乡村轻旅居”新生活体验。开园一个月来，营业额突破1200万元。

　　丰富业态，以商引流。“魏坡·新序”充分利用古民居资源，突出“城市文化新生活”和“传统”古村落元素，引进国内众多知名商业品牌，通过艺术赋能、文化再造、设计共生等方式，打造满足多层次、多群体消费场景的精品民宿、创意体验等沉浸式体验项目，增强游客体验感、互动感和新鲜感。

　　利益联结，助力“双增收”。村集体与运营方职责明确、分工清晰，充分发挥企业先进经营理念、规范管理和村组劳动力等种种优势，持续完善基础设施、景区管理等服务，助力村集体单季增收30万元。围绕乡村优势产业，精准实施土地流转，村民年得流转金200万元；举办汉服化妆、酒店管理、住宿餐饮等培训班，为景区输送持证上岗群众，人均月增收3000余元；开放景区带动村民自主创业，助力更多村民成为技能型务工者、创业者。

　　产村融合强运营，强村富民增活力。古老的卫坡村正以新业态、新风貌、新生活，阔步振兴之路。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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