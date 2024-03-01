洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汝阳县：分类连片推进 建设和美乡村
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 21:42

　　走进位于汝阳县陶营镇的中原红薯种业中心，智能化育苗大棚内绿意盎然，新培育的红薯种苗长势喜人，今年可实现红薯种苗销售量超1亿株。

　　去年以来，汝阳坚持以强村富民为引领，聚焦“南菇菌、中薯烟、北种养”特色农业产业发展定位，持续完善乡里中心功能服务，探索实践数字化乡村运营新模式，分级分类、连片推进、全域提升，全力推进乡村跨越式发展。

　　特色产业上规模。“引龙头、请人才”，科技赋能香菇、红薯、奶牛等特色产业；强化品牌化、市场化运营，发布汝阳水果红薯“薯小龙”、汝阳花菇“菇小凤”两大战略品牌，推动全县红薯销售均价同比增长33%、花菇销售均价同比增长10%以上。

　　乡村建设增颜值。以“百里画廊”、供排水一体化为基础，建成“百里画廊”旅游风景道，将全域生态、文化、产业等资源串珠成链，以路联景、以路兴产、以路富民，累计创建139个“达标村”、42个“示范村”、10个“精品村”。

　　层服务促提升。在乡里中心建设重，坚持“不看装修看服务实效”，一村一策完善个性化服务，实现村级养老服务点全覆盖；探索数字化乡村运营模式，通过股份合作、即时分红、实时到账，逐步形成以村集体为主体、整村数字化运营的汝阳实践。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
        说起颈椎腰椎病患者，您是不是先想到老年人？近日，记者走访我市部分医院发现，随着人们生活方式改变，颈椎...
  • ·“一老一小”吃出健康好身体
  • ·预防发胖 注意四个窗口期
  • ·直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证摘镜手术过程
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 徐张艳率衢州市考察团来洛 徐衣显参加
  • 吓一跳！栾川一女子车里竟然钻进一条蛇
  • 洛阳：大风短暂“登台” 35℃高温“候...
  • 私家车装上副脚刹成了“教练车”？ 教...
  • 洛阳一企业获颁全市首张数据产权登记证书
  • 网友建议应天门灯光秀增加语音介绍 官...
  • 5月20日开始报名！伊滨区招聘幼儿园聘...
  • 洛阳首个家长驿站揭牌
  • 洛阳：靠传统聚“文气”“商气”“人气”
  • “他一路背我到医院” 老人想借助媒体...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夏日美景

    河岸边散步随拍

    五月花开

    三彩小镇拍三彩
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605