汝阳县：分类连片推进 建设和美乡村

走进位于汝阳县陶营镇的中原红薯种业中心，智能化育苗大棚内绿意盎然，新培育的红薯种苗长势喜人，今年可实现红薯种苗销售量超1亿株。

走进位于汝阳县陶营镇的中原红薯种业中心，智能化育苗大棚内绿意盎然，新培育的红薯种苗长势喜人，今年可实现红薯种苗销售量超1亿株。

去年以来，汝阳坚持以强村富民为引领，聚焦“南菇菌、中薯烟、北种养”特色农业产业发展定位，持续完善乡里中心功能服务，探索实践数字化乡村运营新模式，分级分类、连片推进、全域提升，全力推进乡村跨越式发展。

特色产业上规模。“引龙头、请人才”，科技赋能香菇、红薯、奶牛等特色产业；强化品牌化、市场化运营，发布汝阳水果红薯“薯小龙”、汝阳花菇“菇小凤”两大战略品牌，推动全县红薯销售均价同比增长33%、花菇销售均价同比增长10%以上。

乡村建设增颜值。以“百里画廊”、供排水一体化为基础，建成“百里画廊”旅游风景道，将全域生态、文化、产业等资源串珠成链，以路联景、以路兴产、以路富民，累计创建139个“达标村”、42个“示范村”、10个“精品村”。

层服务促提升。在乡里中心建设重，坚持“不看装修看服务实效”，一村一策完善个性化服务，实现村级养老服务点全覆盖；探索数字化乡村运营模式，通过股份合作、即时分红、实时到账，逐步形成以村集体为主体、整村数字化运营的汝阳实践。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）