无人机牵引先导索飞跃黄河！济新高速开启上部结构施工

随着工人的操作，专业无人机立即起飞，后方牵引的3毫米迪尼玛绳很快被拉直。2分钟内，无人机飞越黄河，到达目的地，此时，黄河两岸爆发出长久喝彩声……

随着工人的操作，专业无人机立即起飞，后方牵引的3毫米迪尼玛绳很快被拉直。2分钟内，无人机飞越黄河，到达目的地，此时，黄河两岸爆发出长久喝彩声……

日前，在位于洛阳市新安县境内的济新高速黄河大桥施工现场，施工方顺利完成无人机先导索飞跃黄河作业，标志着济新高速黄河大桥进入上部结构施工阶段。

“国内悬索桥先导索牵引通常采用船舶拽拉、火箭抛送、热气球牵引等方式。此次，我们根据济新高速黄河大桥的地理特点使用无人机牵引，更加便捷高效。”中铁四局济新高速一标二分部工程部副部长高盼介绍，济新高速黄河大桥位于济源市邵原镇与洛阳市新安县石井镇交界处的王屋山、黛眉山世界地质公园，是世界首座独塔地锚式回转缆悬索桥，大桥主跨555米，塔高109米，按双向六车道高速公路设计标准，横跨黄河小浪底库区。架设先导索是悬索桥建设过程中的重大工序转换环节，关系着下一步的主缆架设，影响大桥能否早日建成通车。

“先导索架设完成后，预计今年9月30日完成主缆架设施工。届时，施工人员会安装索夹吊索，预计今年10月31日完成施工。之后，架设钢桁梁，预计今年12月31日完成施工。这一切都为确保济新高速能按照计划于2025年年底全线通车。”高盼说，济新高速建成后，将进一步缩短黄河两岸各城市间的距离，把沿线丰富的旅游资源串珠成链，对人民群众出行、沿黄生态保护、区域旅游资源整合、经济社会高质量发展都有着重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）